Viyana’nın valsleri İstanbul’da yankılanacak

Viyana’nın vals geleneği, Strauss Philharmonie’nin sahne gösterisiyle İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Johann Strauss’un başta “Mavi Tuna” olmak üzere klasikleşmiş eserlerinin seslendirileceği Strauss Concert Show, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Vinicius Kattah yönetimindeki 15 kişilik orkestra ve soprano, Johann Strauss’un yanı sıra Mozart, Kálmán, Fučík ve Lehár’ın eserlerini yorumlayacak. Programda “Radetzky Marşı” da yer alacak.

Konser, müziği sahne kostümleri, mizahla harmanlanan sunumlar ve eğlenceli anekdotlarla bir araya getirecek. Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen gösteri, Viyana’nın müzikal atmosferini İstanbul’a taşıyacak.