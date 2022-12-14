Wednesday dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Wednesday dizisi nerede çekildi?
Tim Burton’ın daha önce animasyon olarak sinemaya uyarlanan Addams Ailesi’nin tuhaf kızı Wednesday’e odaklanan yeni dizisi, ilk haftasında izlenme rekoru kırdı. Wednesday dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Wednesday dizisi nerede çekildi?
Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterinden esinlenilen korku komedisi filmidir. Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan dizinin yapımcısı ve yönetmeni Tim Burton. Wednesday prömiyeri 16 Kasım 2022'de Los Angeles'taki Hollywood Legion Theatre'da yapıldı. Sekiz bölümü 23 Kasım 2022'de Netflix'te yayımlandı. Wednesday’ ilk haftada 341,23 milyon saat izlenmeye ulaşarak, 335 milyon saat izlenmeyle rekoru elinde bulunduran ‘Stranger Things’in 4. sezonunu geçti.
WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Zeki, alaycı ve azıcık içi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Tim Burton'ın hayal gücünün ürünü olan dizi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor.
Dizide Wednesday, yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.
WEDNESDAY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Jenna Ortega - Wednesday Addams
Gwendoline Christie - Larissa Weems
Riki Lindhome - Dr. Valerie Kinbott
Jamie McShane - Donovan Galpin
Hunter DoohanTyler - Galpin rolünde
Percy Hynes White - Xavier Thorpe
Emma Myers - Enid Sinclair
Joy Sunday - Bianca Barclay
Georgie Farmer - Ajax Petropolis
Naomi J. Ogawa - Yoko Tanaka
Christina Ricci - Marilyn Thornhill
Moosa Mostafa - Eugene Otinger
Diğer Oyuncular: Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) ve Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Iman Marson (Lucas Walker), Lucius Hoyos (Genç Gomez)
Konuk Oyuncular: Victor Teodor Dorobantu (Thing), Calum Ross (Rowan Laslow), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Rita Santiago)
WEDNESDAY DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimler Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında Romanya'da gerçekleştirildi.
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