Tim Burton'ın vazgeçilmez oyuncusu Johnny Depp ile çektiği 8 film

Ölü Gelin (Corpse Bride)

1800'lerde geçen filmde Victor adlı kahramanımız, bir koruluğa girer ve orada bulduğu bir iskeletin parmağındaki yüzüğü kendi parmağına geçirir. O anda da kendisini ölü gelin Emily ile evlenmiş bulur.

Film 2005 yılında vizyona girmiştir. Yahudi mitlerine dayanmaktadır. Müzikleri ve gotik teması ile çok sevilen filmin IMBd puanı 7,3’tür.