Tim Burton'ın vazgeçilmez oyuncusu Johnny Depp ile çektiği 8 film

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:10
<p><strong>Tim Burton</strong> ve <strong>Johnny Depp</strong> ilk olarak 1980’li yılların sonunda ilk filmileri Edward Scissorhands için birlikte çalışmaya başladılar. Yaratıcı ve yenilikci fikirleri olan Tim Burton, Johnny Depp'le birlikte çalışarak onun oyunculuğuna farklı bir boyut kattı. Johnny Depp, Tim Burton'un gotik ve karanlık sinema diliyle güzel bir uyum yakaladı. Gotik kafa yapısına ve aynı fikirlere sahip olan Burton ve Depp'in filmcilik uyumu, sinema dünyası için önemli sekiz film ortaya koydu.</p>

Tim Burton ve Johnny Depp ilk olarak 1980’li yılların sonunda ilk filmileri Edward Scissorhands için birlikte çalışmaya başladılar. Yaratıcı ve yenilikci fikirleri olan Tim Burton, Johnny Depp'le birlikte çalışarak onun oyunculuğuna farklı bir boyut kattı. Johnny Depp, Tim Burton'un gotik ve karanlık sinema diliyle güzel bir uyum yakaladı. Gotik kafa yapısına ve aynı fikirlere sahip olan Burton ve Depp'in filmcilik uyumu, sinema dünyası için önemli sekiz film ortaya koydu.

<p><strong>Charlie'nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory)  </strong></p> <p>Charlie (Freddie Highmore) ailesiyle yaşayan fakir bir çocuktur. Tüm dünya çikolata fabrikasıyla zengin olmuş Willy Wonka'nın (Johnny Depp) esrarengiz ve yıllardır kapalı olan çikolata fabrikasını merak etmektedir.</p> <p>Bir gün Willy Wonka 5 çikolata ambalajının altına (altın) bilet saklamıştır. Altın biletleri bulan 5 çocuk fabrikaya girme hakkına sahip olacak ve içlerinden biri hayallerinin ötesinde bir dünyaya kavuşacaktır.</p> <p>2005 yılında vizyona giren, çocuk sinemasında önemli bir yer tutmuştur. IMDb puanı 6.6'dır.</p>

Charlie'nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory)  

Charlie (Freddie Highmore) ailesiyle yaşayan fakir bir çocuktur. Tüm dünya çikolata fabrikasıyla zengin olmuş Willy Wonka'nın (Johnny Depp) esrarengiz ve yıllardır kapalı olan çikolata fabrikasını merak etmektedir.

Bir gün Willy Wonka 5 çikolata ambalajının altına (altın) bilet saklamıştır. Altın biletleri bulan 5 çocuk fabrikaya girme hakkına sahip olacak ve içlerinden biri hayallerinin ötesinde bir dünyaya kavuşacaktır.

2005 yılında vizyona giren, çocuk sinemasında önemli bir yer tutmuştur. IMDb puanı 6.6'dır.

<p><strong>Ed Wood</strong></p> <p>Bilim kurgu ve korku temaları üzerine yoğunlaşan kült yönetmen Ed Wood‘un filmcilik serüvenini anlatan bir yapımdır. 1994 yıllında vizyona girmiştir.Johnny Depp filmde yönetmen Ed Wood’u canlandırmıştır. Siyah beyaz çekilen filmin IMBd puanı 7,8’dir.</p>

Ed Wood

Bilim kurgu ve korku temaları üzerine yoğunlaşan kült yönetmen Ed Wood‘un filmcilik serüvenini anlatan bir yapımdır. 1994 yıllında vizyona girmiştir.Johnny Depp filmde yönetmen Ed Wood’u canlandırmıştır. Siyah beyaz çekilen filmin IMBd puanı 7,8’dir.

<p><strong>Hayalet Süvari (Sleepy Hollow)</strong></p> <p>New England'ın Sleepy Hollow isimli küçük bir köyünde seri cinayetler işlenmektedir. Köy halkı arasındaki efsaneye göre cinayetler, geceleri ortaya çıkan, başsız siyah atlı biri tarafından işlenmektedir. Ichabod Crane, bu cinayetlerin üstündeki esrar perdesini kaldırmak üzere köye gitmekle görevlendirilir.</p> <p>Macera ve korku türündeki film, 1999 yılında gösterime girmiştir. Filmin IMDb'si 7.9'dur.</p>

Hayalet Süvari (Sleepy Hollow)

New England'ın Sleepy Hollow isimli küçük bir köyünde seri cinayetler işlenmektedir. Köy halkı arasındaki efsaneye göre cinayetler, geceleri ortaya çıkan, başsız siyah atlı biri tarafından işlenmektedir. Ichabod Crane, bu cinayetlerin üstündeki esrar perdesini kaldırmak üzere köye gitmekle görevlendirilir.

Macera ve korku türündeki film, 1999 yılında gösterime girmiştir. Filmin IMDb'si 7.9'dur.

<p><strong>Karanlık Gölgeler (Dark Shadows)</strong></p> <p>Film, Barnabas Collins adlı soylunun yüz yıllar sonra evine dönmesini anlatır. Olağanüstü ve fantastik karakterlerin olduğu film, 1966-1971 yılları arasında ABC televizyon kanalında günlük dizi olarak yayınlanmıştır. Bir pembe diziden ortaya çıkan film, beklenenin üstünde bir hasılat yakalamıştır. </p> <p>2012 yılında gotik ve gerilim türünde vizyona girmiştir. IMDb puanı ise 6.2'dir.</p>

Karanlık Gölgeler (Dark Shadows)

Film, Barnabas Collins adlı soylunun yüz yıllar sonra evine dönmesini anlatır. Olağanüstü ve fantastik karakterlerin olduğu film, 1966-1971 yılları arasında ABC televizyon kanalında günlük dizi olarak yayınlanmıştır. Bir pembe diziden ortaya çıkan film, beklenenin üstünde bir hasılat yakalamıştır. 

2012 yılında gotik ve gerilim türünde vizyona girmiştir. IMDb puanı ise 6.2'dir.

<p><strong>Makas Eller (Edward Scissorhands)</strong></p> <p>Edward'ın mucidi aniden ölmüştür. Bu durumda Edward’ın ellerinin yapılmadan yarıda kalmasına yol açar. Edward'ın elleri yerine uzun ve keskin metal parçaları vardır. Edward'ı bir gün bir kadın görür ve onu ailesiyle beraber yaşamak üzere evine götürür.</p> <p>Film 1990 yılında çekilmiştir. 7,9 IMBd puanı almıştır. Bununla birlikte film fantastik ve romantik türünde çekilmiştir. </p>

Makas Eller (Edward Scissorhands)

Edward'ın mucidi aniden ölmüştür. Bu durumda Edward’ın ellerinin yapılmadan yarıda kalmasına yol açar. Edward'ın elleri yerine uzun ve keskin metal parçaları vardır. Edward'ı bir gün bir kadın görür ve onu ailesiyle beraber yaşamak üzere evine götürür.

Film 1990 yılında çekilmiştir. 7,9 IMBd puanı almıştır. Bununla birlikte film fantastik ve romantik türünde çekilmiştir. 

<p><strong>Ölü Gelin (Corpse Bride)</strong></p> <p>1800'lerde geçen filmde Victor adlı kahramanımız, bir koruluğa girer ve orada bulduğu bir iskeletin parmağındaki yüzüğü kendi parmağına geçirir. O anda da kendisini ölü gelin Emily ile evlenmiş bulur.</p> <p>Film 2005 yılında vizyona girmiştir. Yahudi mitlerine dayanmaktadır. Müzikleri ve gotik teması ile çok sevilen filmin IMBd puanı 7,3’tür. </p>

Ölü Gelin (Corpse Bride)

1800'lerde geçen filmde Victor adlı kahramanımız, bir koruluğa girer ve orada bulduğu bir iskeletin parmağındaki yüzüğü kendi parmağına geçirir. O anda da kendisini ölü gelin Emily ile evlenmiş bulur.

Film 2005 yılında vizyona girmiştir. Yahudi mitlerine dayanmaktadır. Müzikleri ve gotik teması ile çok sevilen filmin IMBd puanı 7,3’tür. 

<p><strong>Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street)</strong></p> <p>Film Benjamin Barker adlı adamın haksız yere sürgün edilmesiyle beraber acımasız iş ortağı ve sevgilisi olan Mrs. Lovett ile maceralarını anlatır. Film; dram, gerilim ve müzikal tarzındadır. 2007 yıllında vizyona girmiştir. IMDb puanı 8.3'dür. 8 dalda Tony Ödülü kazanan müzikalin birçok uyarlaması sahneye taşınmıştır.</p>

Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street)

Film Benjamin Barker adlı adamın haksız yere sürgün edilmesiyle beraber acımasız iş ortağı ve sevgilisi olan Mrs. Lovett ile maceralarını anlatır. Film; dram, gerilim ve müzikal tarzındadır. 2007 yıllında vizyona girmiştir. IMDb puanı 8.3'dür. 8 dalda Tony Ödülü kazanan müzikalin birçok uyarlaması sahneye taşınmıştır.

<p><strong>Alis Harikalar Diyarında (Alice in Wonderland)</strong></p> <p>Linda Woolverton'ın çocuk kitabından uyarlanan yapım, 17 yaşındaki Alice'in sosyeteye tanıtım partisinde beyaz bir tavşanı takip ederek kendini harikalar diyarında bulmasıyla başlıyor.</p> <p>Tim Burton’ın yönettiği 2010 yapımı bu filmin IMDb'si 6.4'tür.</p>

Alis Harikalar Diyarında (Alice in Wonderland)

Linda Woolverton'ın çocuk kitabından uyarlanan yapım, 17 yaşındaki Alice'in sosyeteye tanıtım partisinde beyaz bir tavşanı takip ederek kendini harikalar diyarında bulmasıyla başlıyor.

Tim Burton’ın yönettiği 2010 yapımı bu filmin IMDb'si 6.4'tür.

Johnny Depp Tim Burton Film

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