Netflix'in yeni dizisi 'Wednesday', Stranger Things'in rekorunu kırdı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:46

Tim Burton’ın daha önce animasyon olarak sinemaya uyarlanan Addams Ailesi’nin tuhaf kızı Wednesday’e odaklanan yeni dizisi, ilk haftasında izlenme rekoru kırdı.

8 bölümden oluşan ilk sezonuyla 23 Kasım’da Netflix'te izleyiciyle buluşan dizi, 341 milyon saat izlenmeyle küresel olarak en çok izlenen diziler listesinde ilk sırada yer aldı.

STRANGER THINGS'İ DE GEÇTİ

Wednesday rekoru eline almadan önce, Netflix’in ilk haftasında en çok izlenen İngilizce dizisi 335 milyon izlenmeyle ‘Stranger Things’in dördüncü sezonuydu.

93 ÜLKENİN 83’ÜNDE...

Küresel listede en çok izlenen dizi olmasının yanı sıra Wednesday, Netflix’in faaliyette olduğu 93 ülkenin 83’ünde de haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Başrolünde Jenna Ortega’nın olduğu dizi, gotik bir akademide okuyan Wednesday’ın hem genç olmanın getirdiği zorluklarla hem de ünlü ailesini yakından ilgilendiren gizemli cinayetlerle uğraşmasını konu alıyor.