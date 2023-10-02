'Ya İstiklâl, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda' sergisi Ankara’da sanatseverleri ağırlıyor

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:07

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:27

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına özel olarak hazırlanan "Ya İstiklâl, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda" sergisi, I. Dünya Savaşı'nın sonundan Cumhuriyet'in ilanına kadar olan dönemi inceleyerek, ziyaretçilere bu önemli dönemin izlerini sürme fırsatı sunuyor. Sergi, tarihsel araştırmalar, edebiyat metinleri, hatıratlar, orijinal belgeler ve fotoğraflar kullanılarak kronolojik bir düzenlemeyle hazırlandı ve sergilediği alan ve eser sayısı bakımından bugüne kadarki en büyük sergi olma özelliğini taşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderlik ettiği, işgale direnen Kuvayımilliye çeteleri, cepheye koşan Türk gençleri, cephede ve cephe gerisinde savaşan 7’den 70’e kadın, erkek ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm halkın fedakârlığı ve Mehmetçik'in kahramanlıklarıyla, Türk halkının Milli Bağımsızlık Mücadelesi’ne ve Ankara'nın bu süreçteki rolüne ışık tutuyor.

Sergi kapsamında, Türkiye'de daha önce hiç sergilenmemiş nadide eserler de yer alıyor. Sergiye, araştırmacılar için Ankara ve Milli Mücadele konulu 60’ın üzerinde yayın içeren tematik bir kitaplık da eşlik ediyor.

Sergide, Koleksiyoncular Derneği'nin büyük çoğunluğu Nurhan ve Korkut Erkan’a ait 1200’ü aşkın nadir belge, fotoğraf arşivi ve koleksiyonu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Yapı Kredi Müzesi, Haluk Perk Araştırma Merkezi, Hisart Canlı Tarih Müzesi, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA), Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası), Albert Khan Müzesi (Fransa) ve Amerikan Kongre Kütüphanesi gibi kurum ve kişisel koleksiyonlardan değerli eserler görülebilecek.

Sergi, 30 Ekim’e kadar devam ederken, tarih meraklıları ve sanatseverler sergi kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen konser, konferans, panel, belgesel gösterimi gibi etkinliklere de katılma şansına sahip olacaklar.

"Ya İstiklâl, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda" sergisi, 3-30 Ekim 2023 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin tüm galerilerinde ziyaret edilebilecek.