Yalın'dan yeni rekor!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:17

Güncelleme: 26.05.2024 - 09:17

2004 yılında çıkardığı "Ellerine Sağlık" albümünden günümüze kadar seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğine unutulmaz eserler kazandıran Yalın, 20. sanat yılında, 40 bin kişinin karşısında sahne alacak. Yalın, görkemli sahne tasarımı, etkileyici performansı, en sevilen hitleri ve sürprizleri ile 31 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Stadyumu'nda müzik tutkunlarına eşsiz bir konser deneyimi yaşatacak.

BWO Entertainment ve Dolmabahçe A.Ş. iş birliği ile düzenlenecek dev konserde Yalın, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atacak. Biletlerin hızla tükendiği konser için geri sayım başladı. Satışa çıktığı ilk birkaç saatte 10 bin, toplamda 25 bin biletin satıldığı bu muhteşem konserde yer almak için son günler…