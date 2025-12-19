Yapay zeka destekli film müziği albümü çıktı

Yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği ve yapay zeka ile üretilen ilk uzun metraj belgeseli olan Post Truth için bestelenen albüm Plak, CD ve dijital formatlarda yayımlanan albüm, Tamar Records etiketiyle dinleyiciyle buluşuyor.

İki yılı aşan bir üretim sürecinde, binin üzerinde yapay zekâ destekli kompozisyondan süzülen soundtrack, gitgide dijitalleşen hayatlarımızın parçalanmış gerçeklik algısını doğrudan sesin yapısıyla kuruyor. Albüm, yalnızca bir film müziği olarak değil; çağdaş dünyanın işleyişini, ritmini ve gerilimini kaydeden işitsel bir harita olarak konumlanıyor. Filmin finali için özel olarak üretilen Dancing Plague parçası ise çalışmanın hem estetik hem tematik yönünü temsil ediyor.

Üretiminde çok katmanlı bir yöntem izlenen albüm, elektronik ağırlıklı olmakla birlikte geniş bir tür yelpazesini bir araya getiriyor. Albümün üretim sürecinde kimi zaman açık kaynaklı yapay zekâ modelleri, kimi zamansa sanatçının yaklaşık yirmi yıl önce ürettiği dijital elektronik ambient çalışmalarının doğrudan veri girdisi olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Yurtdışında gösterildiği festivallerde müziğiyle de dikkat çeken Post Truth, 37. Girona Film Festivali’nde En İyi Soundtrack ödülüne aday gösterildi.