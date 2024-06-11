Yapı Kredi 'Bugünü Resmetmek' sergisini kitapla taçlandırdı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:03

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:03

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın yeni sergisi “Bugünü Resmetmek” İstanbul’daki Yapı Kredi Galeri’de izleyicilerle buluşuyor. Sergiye Özlem Altunok, Burcu C¸imen, Rana Kelleci, Furkan Öztekin, Didem Yazıcı'nın kaleme aldığı "Bugünü Resmetmek / Painting Today" kitabı da eşlik ediyor. Sergi ve kitap bugünün resmindeki eğilimleri görme, bu eğilimlerin sanatsal ve toplumsal boyutları üzerine düşünme olanağı sağlıyor.

Küratörler Didem Yazıcı ve Burcu Çimen'in düzenlediği sergide Ahu Akgün, Figen Aydıntaşbaş, Can Aytekin, Gökhun Baltacı, Taner Ceylan, Antonio Cosentino, Cansu Çakar, Timur Çelik, Fulya Çetin, Rojbin Ekinci, Eda Gecikmez, Leylâ Gediz, Tayfun Gülnar, Hakan Gürsoytrak, Onur Kılıç, İhsan Oturmak, Toygun Özdemir, Yağız Özgen, Deniz Pasha, Kirkor Sahakoğlu, Rugül Serbest, Yaz Taşçı, Sevil Tunaboylu, Derya Ülker, Gülnihal Yıldız, Nalan Yırtmaç, Ecem Yüksel ve Erdoğan Zümrütoğlu'nun işleri sergileniyor. Güncel resim konusundaki yaklaşımlara ve resmetme biçimlerine olduğu kadar Beyoğlu kaldırımları gibi günümüzün toplumsal atmosferine ve sosyopolitik tabloya vurgu yapan sergi 11 Ağustos'a dek Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri’ de görülebilir.

Sergi bağlamında açıldığı günden beri düzenlenen küratör eşliğinde sergi turları, sanatçılar ve uzmanların katılacağı panel, söyleşi gibi “Bugünü Resmetmek” sergisine dair etkinlikleri sosyal medyadan takip etmek için:

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