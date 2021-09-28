Yapımı 92 yıl süren Sinema Müzesi kapılarını açtı
Tamamlanması 92 yıldır süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi, geçen günlerde kapılarını açtı.
Oscar Ödülleri’ni dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından temelleri atılan, tamamlanması 92 yıldır süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi (Academy Museum of Motion Pictures), geçen günlerde kapılarını açtı.
Sinema Filmleri Akademisi Müzesi’nin önceki gün açılış galası yapıldı.
Galasına Tom Hanks’ten Lady Gaga’ya, Nicole Kidman’dan Orlando Bloom’a kadar pek çok ünlü ismin katıldığı Los Angeles’taki bu özel müzenin yapımı tam 92 yıl sürdü.
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