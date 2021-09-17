Yaratıcı dramanın öncülerindendi: Prof. Dr. İnci San kimdir?

17 Eylül 2021 Cuma, 18:34

Çağdaş Drama Derneği kurucu başkanı, Sanat Eğitimcileri Derneği kurucusu İnci San, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Prof. Dr. İnci San’ın ölüm haberini Kocaeli Bölge Tiyatrosu, sosyal medya sayfalarından yaptıkları bir açıklamayla duyurdu.

"İNCİ SAN HOCAMIZI KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYORUZ"

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Derneğimizin kurucusu ve onursal genel başkanımız İnci San Hocamızı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içindeyiz. İsmi ve bize bıraktıkları kurduğumuz çemberlerde daima yaşayacak. Ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.



San'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada pek çok taziye mesajı yayınlanırken, 'İnci San kimdir?' sorusu da kullanıcılar tarafından merak edildi.



İşte yaratıcı dramanın Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. İnci San'ın hayatı...

PROF. DR. İNCİ SAN KİMDİR?



27 Haziran 1936 yılında Ankara'da doğan İnci San, ilköğretim öğrenimini Mimar Kemal İlkokulu'nda tamamladı. Lise öğrenimini de Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1971 yılında Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 1965 tarihinde aynı fakültenin Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünü bitirdi ve Hacettepe Üniversitesi'ne sanat tarihi asistanı olarak girdi.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde 1967-2000 yılları arasında çalışan ve lisansüstü eğitimini 1969-1974 yıllarında tamamlayan Prof. Dr. İnci San, 1981’de doçent, 1988’de profesör olmuştur. 1982-2000 yıllarında Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüştür. 1997-1998 yıllarında Ankara Üniversitesi Senatörlüğü, 1994-1995 yıllarında Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüş, ilerleyen altı yıl aynı enstitünün yönetim kurulunda yer almıştır.

San, 1974-2000 yıllarında, Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini; 20. Yüzyıl Sanat Akımları, Sanat Eğitimi Kuramları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Sanatta Üslup Sorunu, Sanat ve İletişim, Bauhaus, Sanat ve Kültür Sorunları, Sanata Psikolojik Yaklaşımlar, Çevre ve Sanat, Kadın ve Sanat gibi dersleri de lisansüstü düzeyde vermiştir. 13’ü doktora olmak üzere 40 lisansüstü tez yönetmiştir.