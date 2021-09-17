Türk tiyatrosunun acı kaybı: Prof. Dr. İnci San yaşamını yitirdi

17 Eylül 2021 Cuma, 18:28

Yaratıcı dramanın Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. İnci San, 85 yaşında hayatını kaybetti.

San'ın ölüm haberinin ardından Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Derneğimizin kurucusu ve onursal genel başkanımız İnci San Hocamızı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içindeyiz. İsmi ve bize bıraktıkları kurduğumuz çemberlerde daima yaşayacak. Ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.

Derneğimizin kurucusu ve onursal genel başkanımız İnci San Hocamızı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içindeyiz. İsmi ve bize bıraktıkları kurduğumuz çemberlerde daima yaşayacak. Ruhu şad olsun??@cddgenelmerkez #İnciSan pic.twitter.com/CTlBL1uUjX — Kocaeli Bölge Tiyatrosu (@Tiyatrokbt) September 16, 2021

Ankara Film Festivali’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda ise, “Yaratıcı dramanın Türkiye’deki öncülerinden, değerli vakıf üyemiz Prof. Dr. İnci San’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz” denildi.

Yaratıcı dramanın Türkiye’deki öncülerinden, değerli vakıf üyemiz Prof. Dr. İnci San’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. pic.twitter.com/2ElOHMAJZA — Ankara Film Festivali (@AnkaraUFF) September 16, 2021

1994-1995 yıllarında Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüş, ilerleyen altı yıl aynı enstitünün yönetim kurulunda yer almış olan San, Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini vermişti.