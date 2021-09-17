Türk tiyatrosunun acı kaybı: Prof. Dr. İnci San yaşamını yitirdi

Sanat ve tiyatro alanında çok sayıda eseri ve yetiştirdiği nesiller olan İnci San hayatını kaybetti. San, 85 yaşındaydı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 18:28
Türk tiyatrosunun acı kaybı: Prof. Dr. İnci San yaşamını yitirdi
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Yaratıcı dramanın Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. İnci San, 85 yaşında hayatını kaybetti.

San'ın ölüm haberinin ardından Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Derneğimizin kurucusu ve onursal genel başkanımız İnci San Hocamızı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içindeyiz. İsmi ve bize bıraktıkları kurduğumuz çemberlerde daima yaşayacak. Ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Film Festivali’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda ise, “Yaratıcı dramanın Türkiye’deki öncülerinden, değerli vakıf üyemiz Prof. Dr. İnci San’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz” denildi.

1994-1995 yıllarında Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüş, ilerleyen altı yıl aynı enstitünün yönetim kurulunda yer almış olan San, Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini vermişti.


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