YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:03

- 1887’den başlayarak Bozkır, Sıkıcı Hikâye, Sürgünde, Kara Keşiş, Edebiyat Öğretmeni, Tiyatrodan Sonra ve 1892 tarihli 6 Nolu Koğuş gibi yeni Rus aydınlarının çevrelerindeki dünyayla ilişkisi daha belirgin bir şekilde sorgulandığı, özellikle de yeni orta sınıf çalışanlarının kişisel dünyalarının gerçekçi dille gün ışığına çıktığı öykülerin yayımlanmasıyla ortaya çıkmıştı.

Hayatın değerini ve aydınların sürekli değişen toplum içindeki rolünü sorgulayan öyküleriyle sesini duyurmuştu. 1905 Rus Devrimi’nden bile önce öldü, ama ona giden yolun sahnesinde belirmişti ve onun o ünlü tiyatro düsturuna uygun olarak, sahnede bir kere beliren tüfek, oyun bitmeden patlayacak demekti.

Ölümsüz usta, modern öykünün kurucusu Anton Çehov (29 Ocak 1860-15 Temmuz 1904) kapağımızda. Sabri Gürses’in yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, ikiz romanlarının tarihsel akış içinde en çok ikinci dünya savaşı sonrası karşımıza çıktığını imlediği “Dünyada ve Türkiye’de ikiz romanları“ başlıklı yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Korkmaz Alemdar, M. Sinan Niyazioğlu’nun Alfabe ve Matbuat / Türkiye’de Alfabe Devrimi ve Matbuat Rejimi: 1928-1939 (Vekam (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) adlı incelemesini merceğe alıyor.

- Hüseyin Peker, Ümit Yıldırım’ın derlediği ve şair Abdülkadir Budak’ın elli yılı aşan şiir serüvenine ilişkin yazılan yazılardan bir toplam sunulan Irmağın Bakışları’nı (Yazılı Kâğıt Yayınları) tanıtıyor.

- Büşra Uyar, Ali Artun’un Antik Yunan’dan Ortaçağ’a, Rönesans’tan modernizme kapsamı ve önemi değişen erotizmi ele aldığı kitabı Eros ve Sanat: Modernizm Çağında Sanat ve Cinsellik’i (İletişim Yayınları) inceliyor.

- Erendiz Atasü, İskandinav yazar Vigdis Hjorth’ün çocukluğunda maruz kaldığı ensest yüzünden duygu dünyası kalıcı yara almış bir kadının, bu kahredici deneyimi bir ayıp gibi saklamaktan vazgeçip dünyaya haykırsa da iyileşemediğini anlattığı kitabı Miras’ı (Çeviren: Dilek Başak / Siren Yayınları) merceğe alıyor.

- Nilgün Beydilli, Hatice Eğilmez Kaya’nın Yılmaz Gruda’yla yaptığı söyleşinin kitaplaştığı, özyaşam öyküsü ve anılarla bezenmiş özellikle de özellikle Cumhuriyet dönemi Türk Tiyatrosu ve edebiyatına ilişkin belgesel derinlikli çalışma San’at Üzre Bir Derûn Söyleşi’yi (Akdoğan Yayınevi) inceliyor.

- Gamze Akdemir, Leman Dorsay ile kültür, sevgi, sanat ve tarihle dolu dolu yaşamının içinden anımsadığı, onu etkileyen olayların dökümünü paylaştığını ifade ettiği, yaşadıkları, gördükleri, düşündüklerini yazdığı Bu da Benim Hayatım’ı (Puslu Yayıncılık) konuşuyor.

- Emek Yurdakul, Feridun Oral’ın, ormandaki tanıklıkları, şiirsel yazın yapısı ve kısa öykücüklere bölerek anlattığı Ormanda Dört Mevsim (YKY Doğan Kardeş Kitaplığı) ve Alain Serres’in her çocuğun sağlıklı çevre koşullarına da hakkı olduğu haklı varfısı çevresinde kaleme aldığı Gezegenimi Kurtarmaya Hakkım Var (Çeviren: Korkut Erdur / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı) kitaplarını inceliyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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