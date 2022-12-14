YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

14 Aralık 2022 Çarşamba, 00:01

- 12 Eylül’ün adını vermeden, dönemin bunaltıcı atmosferini ve sonrasındaki yarı karanlık dünyayı, siyasi geçmişi nedeniyle kaçmak, saklanmak, hatta adını değiştirmek zorunda kalan Müşfik’in özelinde anlattığı, oyunlu kurgusu, imgesel dili aracılığıyla okuyucuyla sıra dışı bir diyalog kurduğu, 21 yıl sonra Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yeniden yayımlanan “Eylülden Sonra” üçlemesinin ikinci kitabı Yaralı Kalmak-General’i Bağışlayın Lütfen ile usta yazar İbrahim Yıldırım kapağımızda. Mehmet S. Aman’ın söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, İngiliz yazar Tim Mackintosh-Smith’in din ve kültür çevresinde politik ayrışmaları ve mezhep ayrımlarını paranteze alarak Arapçanın bölgede kültürel kimlikleri nasıl oluşturduğunu, İslamiyet öncesi şiir ve günlük yaşamdan, İslamiyet sonrası dilin ve kültürün gelişimini tarihi bir perspektifle sunduğu Araplar: Kavimler, Kabileler ve Devletlerin Üç Bin Yıllık Tarihi’ni (Çeviren: Nurettin Elhüseyni / YKY) incelediği “Şiirle kurulup gelişen Arap kültürü ve tarihi” başlıklı yazısıyla Deniz Yılmaz yer alıyor.

- Gülseren Engin, usta öykücü Lütfiye Aydın ile tanık olduğu Sivas kıyımı sonrası kaleme aldığı öykülerinden oluşan, yaşamanın ve savaşıma devam etmenin, bir aydının en büyük sorumluluğu olduğunu duyumsatan, “Benim kurtuluş kitabımdır. Hayata dönüş öykülerdir” dediği kitabı Tsunami (Cumhuriyet Kitapları) başta olmak üzere yazınını ve dilini konuşuyor.

- Orhan Tüleylioğlu, şair ve yazar Günay Güner ile tarım ile edebiyatın etkileşimini ustalıkla ortaya koyduğu, kültürün, bilimin, sanatın, düşüncenin, duyarlığın insan yaşamındaki önemine dikkat çektiği deneme ve makalelerini bir araya getirdiği Ekinin Çağrısı (KDY) adlı kitabını konuşuyor.

- Saygı Esin, Dr. S. Haluk Uygur ve Prof. Dr. Hakan Yaman ile İngiliz Edwin John Davis’in 1875 yılının nisan ayından ağustos ayına kadar geçen, Osmanlı’nın çok büyük oranda toprak kaybettiği, Kıbrıs’ı İngilizlere teslim ettiği tarihimiz açısından da çok önemli bir aralıkta, Adana ve Mersin başta olmak üzere Kilikya ve İkonia’ya yaptığı geziye ilişkin anı ve izlenimlerini, kitabın yayımlandığı 1879 yılına kadar ki gözlemlerini de ekleyerek topladığı, dilimize kazandırdıkları 1879 Londra basımlı yapıtı Asyatik Türkiye’de Yaşam’ı konuşuyor.

- Zeki Oğuz, öğretmen ve şair Ahmet Üresin’in Bozkır’da Bir Dere Var, Konya Bozkır Dereli Şair ve Yazarlar, Bozkır Bozkır Derler ve Akşehir’den Geçtim kitaplarının ardından yayımlanan, yaşamını sürdürdüğü Konya ile ilgili kaleme aldığı Konya Bir Dünya’yı (Çimke Yayınları) değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Mavisel Yener’in efsanelerle 7 kıtadan 35 ülkeye çağırdığı ve efsaneler üzerine düşünmeye davet ettiği kısa manzum anlatılarından oluşan Dünya Efsanelerinin Peşinde (Doğan Çocuk) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Güncel, Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimizde de düşünü trafiği sürüyor!

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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