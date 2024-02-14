YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:01

Güncelleme: 14.02.2024 - 00:01

- 16 Şubat 2021’de yitirdiğimiz, 1999’da yayımladığı, “kendini gerçekleştirme”nin her canlının “doğuştan getirdiği” tek amaç olduğunu söylediği, korku toplumundan kurtulmanın yolculuğuna çıkardığı ve bu yıl Remzi Kitabevi’nce “25. Yıl Özel Baskısı”nın yapıldığı başyapıtı Savaşçı ile Doğan Cüceloğlu kapağımızda.

Cüceloğlu, “anlam arayışında ilk adım”ın “can alıcı soruları sorabilmek”, “ikinci adım”ın “bu soruların yanıtını aramak” olduğunu söyleyerek başlıyor Savaşçı’ya.

Korkuyla kuşatılmış toplumlarda değerler üzerine kurulmuş bir yaşam biçiminin kurulamayacağı düşüncesiyle “anlamlı ve coşkulu bir yaşam için” bir sınıf öğretmeni olan Arif Bey’le toplum, felsefe, iletişim, insan ilişkilerini sorular ve yanıtlarıyla aktarıyor.

Yaşamı boyunca, Savaşçı kitabında da dile getirdiği üzere anlamlı ve coşkulu bir yaşam için, özellikle hakkaniyet ilkesinin yaygınlaşması için savaştı Cüceloğlu. O, ailede baskıların, toplumda ise yolsuzlukların, hırsızlıkların olmadığı, gelirin adil şekilde paylaşıldığı, hakkaniyetli bir dünyayı düşledi.

Cüceloğlu, Savaşçı’da anlaşılır bir dille insanın kendisini nasıl olgunlaştırabileceğini anlattı. Bitmemiş işlerimizin, eziklik duygularımızın bize ağırlık verdiğini, yaşam sorumluluğumuzu üstlenmenin ise bizi hafifletebileceğini kendi yaşantısından örneklerle ortaya koydu.

Anısına saygıyla... Öner Yağcı ve Prof. Dr. Üstün Dökmen’in yazıları...

- Adnan Binyazar, 100 yılını geride bırakan Cumhuriyet bilincinin çağdışı kafalarca köreltilmeye çalışıldığı bu karanlık ortamda, Atatürk düşüncesinin genç kuşaklarda sonsuzlaşmasının öncüsü olmuş, aziz anısına öğrencilerinden Akile Gürsoy’un yayına hazırladığı Kültürün Mimarı / Bozkurt Güvenç’e Armağan (Nobel Akademik Yayıncılık) adlı kitap merkezinde yazını ve yaşamıyla Bozkurt Güvenç’i merceğe alıyor.

- Feridun Andaç, “Pessoa: Bir başlama noktası!” başlıklı yazısında, kült yapıtı Huzursuzluğun Kitabı (Çeviren: Saadet Özen, Can Yayınları) merkezinde usta yazar Fernando Pessoa’nın yazınını, okuma, anlama yordamını irdeliyor.

- Z. Doğan Koreli, usta Macar yazar Ágota Kristóf’ün (1935 / 2011), bir sürgün ve anadilinin kayıp hikâyesi niteliğindeki otobiyografisi Okumaz Yazmaz (Çeviren: Feyza Zaim / Can Yayınları) ile sürgününün ilk birkaç yılında yazdığı 25 kısa öyküsünden oluşan Önemi Yok (Çeviren: Feyza Zaim / Can Yayınları) kitaplarını inceliyor.

- Gültekin Emre, Cüneyt Ayral’ın Paris Bambaşka, Tembel Gurmeler İçin Sandviçler ve Salatalar, Gölgedekiler (Oğlak Yayınları) adlı kitaplarını değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Çorabınızın teki kaybolduysa...” başlıklı yazısında, Justyna Bednarek’ın içtenlik ve incelikle anlattığı, Daniel de Latour’un başarıyla resimlediği Evden Kaçan Çorapların Daha da Şaşırtıcı Maceraları ve Evden Kaçan 10 Çorap Tekinin Şaşırtıcı Maceraları (Çeviren: Filiz Özdem, YKY Doğan Kardeş Kitaplığı) kitaplarını merceğe alıyor.

- Şerif Mehmet Uğurlu, Cenk Gündoğdu’nun bir çocuğun renkli dünyasını, hayal gücünü, bu alanlardan süzülen birikimleriyle aralamasını konu ettiği Bir Doğum Günü Partisi’ni (Sia Kitap) tanıtıyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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