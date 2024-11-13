YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:01

Güncelleme: 13.11.2024 - 00:01

- Döneminin din adamlarına hiç benzemeyen macera dolu bir yaşam sürmüş ve sayısız eserler yaratmış olmasına karşın yalnız Manon Lescaut (Çeviren: Ali Faruk Ersöz / Helikopter Yayınları) romanıyla dünya edebiyatında derin bir iz bırakmış özel bir yazardır.

Tam adı Şövalye Des Grieux ve Manon Lescaut’nun Gerçek Öyküsü olan roman, Manon Lescaut ve Des Grieux’nün dolandırıcılık, yalan ve hırsızlığa dayalı ahlaksız eylemleri üzerinden tanımlanabilecek ölümcül bir tutkunun trajik öyküsüdür.

Olay örgüsü, yasadışı yollardan elde edilen paranın bütün zevklerin kapısını açtığı (XIV. Louis’nin ölümünden sonraki döneme denk gelen) Régence toplumunu (1715-1723) arka planına almıştır. Maceraları dramatik bir şekilde son bulsa da, adeta suçlarından arınmış görünen genç çiftin aslında, ahlaksız eylemlerinin değil, dönemin toplumsal çürümüşlüğünün kurbanı olduğu ortaya çıkar.

XV. Louis döneminde sarayda çok nüfuzlu olan Cizvitler ahlaksız ve yozlaştırıcı kabul ettikleri tüm romanlara karşı savaş açmışlardı. Bu sansüre rağmen Amsterdam’da yayımlanan roman Fransa’ya kaçak yollardan sokulmuş, büyük ilgiyle karşılandıktan sonra birçok kez basılmış ama kısa süre içinde yasaklanmış, dini otoritelerin emri üzerine iki kez toplatılmıştır.

Günümüzde Abbé Prévost (Rahip Prévost) adıyla tanınan Antoine-François Prévost (1 Nisan 1697 / 25 Kasım 1763) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Jale Özata Dirlikyapan’ın Kabuğunu Kıran Hikâye: Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı (Metis Yayınları); Necip Tosun’un Öykümüzün Kırk Kapısı (2013, Hece Yayınları; 2018, Dedalus Yayınları), Günümüz Öyküsü (2015, Hece Yayınları; 2017, Dedalus Yayınları); Kemal Gündüzalp’in Öykü Dünyası’nı (Alkali Yayınları) irdelediği “Cumhuriyetin öykü patlamaları…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Öner Yağcı, “Yaşamını şiire, şiiri yaşamına uyduran bir ‘Garip’ şair” başlıklı yazısında ölüm yıldönümünde Orhan Veli’nin (13 Nisan 1914 / 14 Kasım 1950) yazının merceğe alıyor.

- Mustafa Gazalcı, eğitimci yazar Nazım Mutlu’nun “Karşıdevrim, Cumhuriyet Öncesi, Eğitimimiz, Cumhuriyetin Eğitim Devrimi’nde Kırılma Noktası: 2. Dünya Savaşı Sonrasından 2000’li Yıllara, Siyasal İslam İşbaşında: AKP’li Yıllar, Sonsöz ya da ‘Fikri İkdidar’sızlığın Dayanılmaz Ağırlığı” adı altında 6 ana başlık ve onlarca alt başlıktan oluşan Başlangıcından Cumhuriyet’in 100. Yılına Eğitimimizin Karşıdevrimle Sınavı adlı kitabını (Cumhuriyet Kitapları) inceliyor.

- Gülçin Elif Yücel, Yalın Gündüz’ün kitap-lık, Notos, Ecinniler gibi dergilerde yayımlanan, yaşamın zorluklarıyla mücadele eden, belirsizliklerle boğuşan ve içsel yolculuklarında yön arayan yaşamları konu ettiği öykülerini topladığı Hayal Sigortacısı (Cumhuriyet Kitapları) isimli ilk öykü kitabını tanıtıyor.

- Raşel Rakella Asal, Gülseren Ünsün Engin’in, 1946-1980 yılları arasında yaşadığı Ankara’dan ve onun taşdevrinden başlayarak tarihinden bir kesit sunduğu tarihi romanı Sancılı Kent Ankara’yı (İzan Yayıncılık) inceliyor.

- Nuran Özyer, çağdaş Alman edebiyatının özgün yazarlarından Joachim Zelter’ın, işsizlik politikalarını ve toplumun işsizlere yönelik acımasız bakış açısını ustalıkla hicvettiği distopik romanı İşsizler Okulu’nu (Çeviren: Regaip Minareci / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Senem Kale’nin uyarladığı, Gökçe Akgül’ün resimlediği Geleceğimize Nutuk (Doğan Çocuk) ile Ahmet Gürel’in Atatürk ve Unutulmaz Anıları (Cumhuriyet Kitapları) kitaplarını merceğe alıyor.

- Dr. Şule Çağlar, Binnur Yeşilyaprak’ın bir ömür bastırılmış olan “ait olma ve koşulsuz sevilme” gereksinimlerini nasıl keşfettiğini, anlamlandırdığını ve nasıl yüzleştiğini ustaca anlattığı Zamansız-Aşk Günlükleri’ni (Nobel Kültür Yayıncılık) değerlendiriyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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