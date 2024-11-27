YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! / 28 Kasım 2024 / Sayı 1815!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:01

Güncelleme: 27.11.2024 - 00:01

- Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında dünyaya gelen, eğitimlerini savaş koşullarının sıkıntıları içinde tamamlayarak öğretmen olan ve Cumhuriyet’in eğitim devriminde gönüllü olarak görev alan babaları Hıfzırrahman Raşit ve Münir Raşit Öymen kardeşlerin mücadele dolu yaşamlarını, çalışmalarını, düşüncelerini ve yapıtlarını ortaya koydukları Başöğretmenin Yolunda - Atatürkçü iki Eğitim Gönüllüsü: Hıfzırrahman Raşit Öymen, Münir Raşit Öymen (Remzi Kitabevi) adlı kitaplarıyla gazetemiz yazarı, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile emekli diplomat yazar Onur Öymen kapağımızda.

Hıfzırrahman Raşit Öymen ile Münir Raşit Öymen kardeşler devlet tarafından gönderildikleri Almanya’da yüksek öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye’de öğretmenlerin ve öğrencilerin en çağdaş bilgilerle donatılarak eğitilmeleri için büyük çaba göstermiş, yazdıkları veya Türkçe’ye çevirdikleri kitap ve makalelerle, yayımladıkları dergilerle, verdikleri konferanslarla öğretmenlerin ve öğrencilerin çağdaş düşüncelerle yetiştirilmesine katkıda bulunmuş iki aydınımız.

Altan Öymen ve Onur Öymen ile Cumhuriyetin hedeflediği laik eğitimin yaşama geçirilmesi, Köy Enstitülerinin, Millet Mekteplerinin ve Halkevleri’nin kurulması gibi büyük hamlelerin yanı sıra eğitimdeki atılımların daha sonraki dönemlerde nasıl birer birer feda edildiğinin örneklerine de yer verdikleri Başöğretmenin Yolunda - Atatürkçü iki Eğitim Gönüllüsü: Hıfzırrahman Raşit Öymen, Münir Raşit Öymen adlı kitaplarını konuştuk. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, “Bir şehir, bir cenaze, bir yaşam!” başlıklı yazısında, Tim Parks’ın salgın döneminde geçmişle hesaplaşmalar ve toplumsal sorgulamaların yalnızlıkla iç içe geçtiği çok katmanlı bir hikâye sunduğu romanı Hotel Milano’yu (Çeviren: Roza Hakmen / Livera Yayınevi) incelediği yazısıyla Kerem Çalışkan yer alıyor.

- Öner Yağcı, “İnsanı ve insanlığı aydınlatan bir büyük bilge” başlıklı yazısında dünyanın ve toplumun nasıl değiştirileceğini anlatan kitaplarıyla aydınlatmaya devam eden ölümsüz aydınımız Server Tanilli’nin (1931 / 29 Kasım 2011) yazınını merceğe alıyor. Anısına saygıyla...

- M. Sadık Aslankara, “Cumhuriyetin roman patlamaları…” başlıklı yazısında, Cumhuriyetin, Osmanlı’dan devraldığı roman tartışmasının “gerçeklik” zemininde yoğunlaştığını, bu olgunun cumhuriyetle birlikte alevlenerek sürdüğünü, ötesinde farklı başlıklarda yaratıcı hamleler eşliğinde, özce daha da gelişip yoğunluk-derinlik kazanarak tam bir çokseslilikle bugünlere geldiğini irdeliyor ve artık romanımızın geniş dağarı yanında bu tartışmalarla da içli dışlı yaşadığını vurguluyor.

- Adnan Binyazar, “Açlık” başlıklı yazısında, Norveç’te köy kökenli bir ailenin çocuğu olarak yoksulluk içinde büyüyen Knut Hamsun’un kült romanı Açlık’ta (Çeviren: Deniz Canefe, Haydar Şahin / Can Yayınları), açlıkla savaşımını işleyerek yazında bu olayı yaşanır gerçekliğe nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.

- Y. Bekir Yurdakul ile Emek Yurdakul ile birlikte dergimize hazırladıkları ve 210 haftada 786 kitaba ilişkin her biri usta incelemelerini okuyucularımızla buluşturdukları “Kulaktan Kulağa” köşesi bugün dört yılı geride bıraktı.

Cumhuriyet ailemizin ferdi olmalarından ve birlikte çalışmaktan sevinç duyduğumuz Y. Bekir Yurdakul’a ve Emek Yurdakul’a çok teşekkür ediyoruz.

“Kulaktan Kulağa” köşesinde bu hafta Y. Bekir Yurdakul, Tuğçe Tatari’nin yedi yaşındaki Maram’ın hayallerine yaslanıp kötülüğü düşsel yorumu ve inadıyla yıkıp geçme kararlılığını ustalıkla işlediği Biri ve Diğeri’ni (Literatür Çocuk) merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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