YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1828! / 27 Şubat 2025

Yayınlanma: 26.02.2025 - 00:01

Güncelleme: 26.02.2025 - 00:01

Merhaba,

Bu hafta iki efsane, yurtsever, devrimci aydınlanmacı usta ile “Merhaba” diyoruz sizlere.

- İlki, bir yol ayrımında olan 1940’lar Türkiye’sinde yaşamı, düşünceleri, gerçekleştirdikleri, direnişi, yapıtlarıyla bir simge aydın olan, Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün,/ Ya göründüğün gibi ol”, Goethe’nin “Işık, biraz daha ışık!”, Tevfik Fikret’in “Kıran da olsa kırıl fakat bükülme sakın!”, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözlerini yaşam biçimi kılan, “aklıyla batıda, gönlüyle doğuda” olan bir bilge; bir Cumhuriyet öğretmeninin neleri başarabileceğinin kanıtı olan ve insanın insan kılınması erdeminin bu saygın, ödünsüz, yurtsever, devrimci aydınlanmacısının adı Cumhuriyetimizin onur madalyası: Hasan Âli Yücel (17 Aralık 1897 / 26 Şubat 1961). Anısına sonsuz saygıyla... Öner Yağcı’nın yazısı...

- Kapağımızdaki ikinci ustamız, ölümünün 10. yılında, Akçasazın Ağaları 1: Demirciler Çarşısı Cinayeti (Toros Yayınları) ve Akçasazın Ağaları 2: Yusufcuk Yusuf (Toros Yayınları) başta olmak üzere ölümsüz yazını, anlatı iklimi, dolu dolu yazdığı Çukurova’sı, “Bir gün yalnızca onu yazmak istiyorum” dediği Savrun’u, iz sürercesine yazıp anlattığı ovaları, Akçasaz’ı, “Bir acaip iştir turna katarı işi. Öyle nasıl da gökte nakışlanırlar! Turna katarı görmek belki de gönül ferahlığına işarettir. Belki de uzun ömre, hasretliğe ve kavuşmaya işarettir” dediği turnaları, insanlığı, insancıkları ve ömürlük anılarıyla koca çınar Yaşar Kemal (6 Ekim 1923 / 28 Şubat 2015). Anısına sonsuz saygıyla... Feridun Andaç’ın yazısı...

- Efe Özfidan (Fransız Devrimi: İnfografik / Jean-Clément Martin, Julien Pelt’ier / Çeviren: Ayşen Sarı / Kronik Kitap)

- Öner Yağcı (Muzaffer İlhan Erdost),

- Recep Nas (Nihat Ziyalan / Sen Neredeysen Oraya / VeYayınevi),

- Sefer Koçan (Churchill / Çeviren: Ülke Evrim Uysal / Kronik Kitap),

- A. Celal Binzet (Mehmet Güler / Güneşte Geçmiş - Aşılamazlar Aşılınca / Remzi Kitabevi),

- Y. Bekir Yurdakul (Cerenimo Ke(n)dim ve Ben / Murat Torun / Final Kültür Sanat Yayınları)

- Y. Bekir Yurdakul (Topla Gel / Melek Karanis / Sadık Uygun Yayınları) da bu sayımızda incelemeleriyle yer alan diğer yazarlarımız.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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