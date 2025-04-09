YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1833! / 3 Nisan 2025

Yayınlanma: 09.04.2025 - 00:01

Güncelleme: 09.04.2025 - 00:01

Merhaba,

Bir ömür emek verdiği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kapsamlı incelemesi 11. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Rus Edebiyatı Tarihi ile usta şair, yazar, çevirmen, aydın Ataol Behramoğlu kapağımızda.

11. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Rus Edebiyatı Tarihi, Rus Dili ve Edebiyatı eğitimi almış, filolojinin donanımından geçmiş, 1990’ların ortalarından 2010’lara kadar İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmış, doktora programında “Rus Edebiyatında Puşkin Gerçekçiliği” tezini savunmuş (2000’de kitaplaştı), yine Rus (ve Soyvet) edebiyatı konulu yazılarının toplandığı Rus Edebiyatı Yazıları (2001) ve Rus Edebiyatının Öğrettiği (2008) adlı kitaplar kaleme almış bir yazın insanının dev birikimini yansıtan anıtsal bir çalışma.

“Folklor-Sözlü Edebiyat”, “Eski Rus Edebiyatı”, “17. Yüzyıl”, “18. Yüzyıl”, “19. Yüzyıl”, “20. Yüzyıl” başlıklarında altı bölümden oluşan 11. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Rus Edebiyatı Tarihi’nde Ataol Behramoğlu, yazarların, şairlerin yaşamlarını ele alırken yapıtlarından, özellikle şiirlerden örnekler sunuyor.

Bir yandan ülkenin tarihini, dönemlerini, Çarların konumunu ele alırken bir yandan da sözlü edebiyattan, destanlardan Avrupa yazınından, düşüncesinden etkilenerek gelişen yazarları ele alıyor.

Akademik çevrelerin de başvuracağı, kuşkusuz uzmanların, çevirmenlerin, Rus edebiyatı ve şiirine ilgi duyanların başucu kitabı olacak, alanında literatürün en üst sırasında yer alacak kaynak niteliğindeki 11. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Rus Edebiyatı Tarihi’nin “bir ansiklopedi ya da antoloji” olmadığını özellikle vurguluyor Behramoğlu:

“Bir kişinin Rus edebiyatına, akımlara, olgulara, tek tek yazarlara ve ürünlerine bakışının, kişisel değerlendirmelerinin de yer alacağı özgün bir yapıt olmasını istedim. Böyle olmasaydı, açıkçası, yazarken ki heyecanım ve yayın öncesindeki tekrar tekrar okumalarımda duyduğum mutluluk eksik kalırdı.”

Feridun Andaç, Gültekin Emre, Prof. Dr. Emine İnanır’ın yazıları...

- Adnan Binyazar (William Shakespeare / Prens Hamlet / Çeviren: Tarık Günersel / Kırmızı Kedi Yayınevi),

- Necdet Neydim (Carlo Collodi / Pinokyo / Çeviren: Egemen Berköz / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; 87 Oğuz / Rakım Çalapala, Nimet Çalapala / Bilge Kültür Sanat Yayınları),

- Y. Bekir Yurdakul (Simon Packham / Kaygı Robotu / Çeviren: Dilruba Aydın / Genç Timaş) da bu sayımızda yer alan yazarlarımız.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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