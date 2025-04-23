YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1836! / 24 Nisan 2025
Öykücü, romancı, eleştirmen, tiyatro yazarı, yönetmen, oyuncu, dramaturg, belgesel sinemacı, sanatta 60, edebiyatta 50 yılı geride bırakan çok yönlü usta edebiyatçı, sanatçı M. Sadık Aslankara, Halley’de Yedi Kadın adlı yeni romanıyla kapağımızda. Gamze Akdemir’in söyleşisi... Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...
Merhaba,
Öykücü, romancı, eleştirmen, tiyatro yazarı, yönetmen, oyuncu, dramaturg, belgesel sinemacı M. Sadık Aslankara, ödüllü yapıtlara da imza atmış, sanatta 60, edebiyatta 50 yılı geride bırakan çok yönlü, usta edebiyatçı, sanatçı, dergimizin de 22 yıllık yazarı M. Sadık Aslankara, Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan Halley’de Yedi Kadın adlı yeni romanıyla kapağımızda.
Yapıt, yaşamındaki yabancılaşmalardan kaçarak sığınacak yer arayan yalnız bir erkeğin, “devlet dersinden” kalan kadınların “petek” halinde kullanabildiği bir “ada” keşfetmesiyle değişen yaşamını gözler önüne getiriyor. “Yeni bir ülke, başka bir deniz” bulmaya çalışan roman kişilerinin çabalarını ustalıkla aktaran yazarımız, ağabeyimiz M. Sadık Aslankara ile yeni romanını, 50 yıla varan edebiyat ve 60 yıla varan sanat yaşamını konuştuk. Gamze Akdemir’in söyleşisi...
Feridun Andaç (Halil Tekiner, Demet Taner / Bir Ada Arıyorum: Haldun Taner Güldestesi / Yapı Kredi Yayınları),
Ferda Fidan (Jean-Paul Sartre / Bulantı / Çeviren: Selâhattin Hilâv / Can Yayınları),
Medine Sivri (Gülsüm Cengiz / Çocuklar, Masallar ve Yaşam: Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Üzerine: 1871-2015 / Kor Kitap),
M. Kadri Atabaş (Korkut Erkan, Nurhan Erkan, Murat Selam / Zafer Anıtı / Cumhuriyet Kitapları, Türkiye Tanıtma Vakfı-TÜDAV),
Y. Bekir Yurdakul (Necati Tosuner / Dur Bakalım Petek / Ardanın Derdi Ne? / Dayım Balon Olmuş / Günışığı Kitaplığı),
Nezih Serhat (Mehmet Yusuf Yahyagil / İyi ve Kötünün Dansı / Mythos Kitap),
Celal İlhan (Mesut Tim / Bir Tim’den Fazlası / İzmir Yazarlar Kooperatifi Yayınları) da bu sayımızda yer alan yazarlarımız.
Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor.
İyi okumalar...
Gamze Akdemir
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