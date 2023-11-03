“Yaşadığımız yerler ‘Kent mi?” sergisi açıldı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:14

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:14

İzmir’de Karabağlar Belediyesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (İFOD) birlikte düzenlediği “Kent Mi?” başlıklı fotoğraf sergisi, İzmir Mimarlık Merkezi'nde törenle açıldı.

Düzenlenen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, İFOD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök, şubelerin, Kent Konseyi'nin yöneticileri ve üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Karabağlarlı muhtarlar, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Proje koordinatörleri Liane Bencuya ve Tayfun Kocaman'ın konuşmalarının ardından konuklara seslenen Başkan Selvitopu, sergideki eserlerin tamamının çok çarpıcı olduğunu vurgulayarak, sanatçılara ve etkinliği düzenleyenlere emekleri nedeniyle teşekkür etti.

SELVİTOPU: KENTLERİMİZ ÇARPIK YAPILAŞMANIN KURBANI OLDU

Anadolu'daki binlerce yıllık yaşam ve yerleşim kültürünün ne kadar özenli olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Ancak bu durum 1960'lı yıllardan sonra tersine döndü ve sanayileşmeye bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de olumsuz etkilendi. Kentlerimiz çarpık yapılaşmanın kurbanı oldu. Günlük yaşam sıkıntıya girerken, deprem gibi felaketlerle de on binlerce insanımız hayatını kaybetti” dedi. 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizi ilan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü hedeflere ne yazık ki ulaşamadığımızı hatırlatan Başkan Selvitopu, “Onlar tüm yokluklara rağmen bilime, kültüre ve sanata, eğitime dayalı bir ülke için uğraştılar. Çok büyük ilerlemeler sağladılar. Bugün bu sergileri düzenleyebiliyorsak, o günlere borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız. Kentlerimizi ve doğamızı da gelecek kuşaklara yıpratılmamış şekilde bırakmak hepimizin görevi olmalı” diye konuştu.

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, İFOD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök de konuşmalarında, sergiye emek verenlere teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından sergide eserleri olan sanatçılara katılım sertifikaları verildi. 37 sanatçının çarpık kentleşmeyi ve buralarda sıkışmış yaşamları 8 aylık bir hazırlık sürecinden sonra kendi yorumlarıyla aktardığı fotoğraf sergisi, İzmir Mimarlık Merkezi'nde 30 Kasım'a kadar açık kalacak.