Yaşar Kemal ölümünün 10. yılında anılıyor

Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:06

Güncelleme: 27.02.2025 - 13:08

Edebiyatımızın usta kalemi Yaşar Kemal ölüm yıl dönümünde Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da düzenlenecek okuma tiyatrosu ile anılıyor. Etkinlikte tiyatro oyuncuları Nazan Kesal ve Tayfun Erarslan performans sergileyecek.

Okuma tiyatrosunun metni, büyük yazarın “Ortadirek” romanından ve “Kapı” adlı şiirinden derlendi. Geçtiğimiz yıl 31. Altın Koza Film Festivali çerçevesinde Adana’da sahnelenen, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği, daramaturjisini Şenay Tanrıvermiş’in yaptığı gösteri, “her karanlığa güneş tutan Meryemce ve yol arkadaşlarına saygıyla” bir kez daha, bu kez İstanbul’da izleyicilerle buluşacak.

“Dağın Öte Yüzü” üçlüsünün ilk kitabı “Ortadirek”te uzun ve zorlu yolda yürüyenler anlatılır. Bir çile yürüyüşüdür bu; varacakları yerde onları sadece ayakta kalmak mücadelesi bekliyor olsa da her yürüyüş bir umuttur. Pamuklar toplanmadan Çukurova’ya ulaşmak, çileye ve umuda da ulaşmaktır. Bizi Yaşar Kemal’in “ölümsüz” kadın kahramanı Meryemce’yle tanıştıran kitaptır “Ortadirek”.

Nazan Kesal Tayfun Erarslan

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Yaşar Kemal’i anma etkinlikleri 1 Mart Cumartesi günü düzenlenecek çocuk ve yetişkin atölyeleriyle devam edecek.

Yapı Kredi’nin 80. Yıl özel sergisi “Yeryüzü Halleri”nin doğa ve insan arasındaki eşitlikçi ilişkiyi vurgulayan yaklaşımından ilhamla Yaşar Kemal’in doğa-insan-toplum ilişkisi yeniden yorumlanacak. Rezervasyonla katılım yapılan atölyeler yaratıcı okuma eğitmeni Çiğdem Odabaşı ve serginin küratörlerinden Yapı Kredi Müzesi müdürü Burcu Çimen eşliğinde gerçekleşecek.

ETKİNLİK PROGRAMI:

28 Şubat, Cuma, 18:30 – Yaşar Kemal’i anıyoruz: “Her Tepeden Bir Gün Doğar

1 Mart, Cumartesi, 11:30 – Çocuklarla Yeryüzü Halleri: Doğa ve Yaşar Kemal (9 – 11 Yaş)

1 Mart, Cumartesi, 13:30 – Yetişkinlerle Yeryüzü Halleri: Doğa ve Yaşar Kemal