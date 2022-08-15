Yavuz Çetin kimdir? Yavuz Çetin'in eşi kimdir? Yavuz Çetin nasıl hayatını kaybetti?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:21

Yavuz Çetin 25 Eylül 1970'de Samsun'da doğdu. Yavuz Çetin, gazeteci olan babasının işi nedeniyle çocukluğunu Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde geçirdi. Yavuz Çetin, ilk enstrümanı curayla on yaşında tanıştı. Çetin daha sonra bağlama öğrenmeye başladı. 1985 yılında ilk kez akustik gitarla tanıştı.

YAVUZ ÇETİN'İN MÜZİK KARİYERİ

Haydarpaşa Lisesi'nden okul arkadaşı olan Ercan Saatçi ile yaptıkları I'll Cry Again adlı şarkı ile Hey dergisinin yarışmasını kazanır. Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'ne girer. 1990'lı yılların ortalarında Fuat Güner ile tanışmasıyla birlikte stüdyo müzisyenliğine başlar. Fuat Guner'in stüdyosunda sürdürdüğü çalışmalarında televizyon ve radyolar için reklam müziklerini gitarıyla seslendirir. Birçok sanatçının albüm kayıtlarına da gitarıyla imzasını atar. 1996 yılının ortalarında MFÖ grubuyla çalışmaya başlar. Grupla turnelere gider ve katıldığı tüm konserlerde gitarıyla eşlik eder. Bir yandan bar müzisyenliğine devam eder. 1997 yılında Ercan Saatçi prodüktörlüğünde ilk albümü için çalışmalara başlar.

İlk adlı albümünü Stop Müzik'ten çıkarır. Albümünde yer alan Erkeğin Olmak İstiyorum, ayrıca Sinan Çetin'in yönettiği Propaganda filminde kullanılan, Erkan Oğur'un perdesiz gitar performansının da yer aldığı Dünya isimli enstrümantal şarkısı en bilinenleridir. MFÖ ile konserlerde çalmaya ve Yavuz Çetin Group isimli grubuyla bar performansını devam ettirdiği süre içinde ikinci albüm çalışmalarına da başlar. 1999 yıllarının sonlarında TMC ile anlaşır ve ikinci albümü Satılık için stüdyoya girer. Sözü, müziği ve düzenlemeleri kendisine ait bir çalışmaya son kez imza atar. Mart 1999 tarihine çıkması planlanan albüm için tüm çalışmaları bitirir, ancak yaptığı bu son çalışmanın müzikseverlerle buluştuğunu göremeden hayata veda eder.

YAVUZ ÇETİN'İN ÖZEL HAYATI?

Yavuz Çetin 1988 yılında Marmara Üniversitesi'nde okurken tanıştığı Didem Mandabaş ile 1992 yılında evlendi. 1993 yılında Yavuzcan isimli çocukları dünyaya geldi. Çift 1996 yılında boşandı.

YAVUZ ÇETİN'İN ÖLÜMÜ

Yoğun depresyon teşhisi konulduğu için bir haftadır hastanede tedavi gören Yavuz Çetin, hafta başında iyileştiği gerekçesiyle taburcu edildi.

Yavuz Çetin,15 Ağustos 2001 tarihinde, saat 19.00 sularında Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Otomobili, Boğaziçi Köprüsü üzerinde, Ortaköy ayağına yakın bir noktada bulundu.

Otomobilde Yavuz Çetin'in ruhsatı, ehliyeti, 500 dolar ve 190 lira, çeşitli ilaçlar ve 7 tane anahtar bulundu.

YAVUZ ÇETİN'İN CENAZESİ

Karacaahmet Camii'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Anadoluhisarı'ndaki Yeni Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Çetin'in cenaze törenine ailesinden yalnızca üvey annesi Sevinç Çetin katıldı.