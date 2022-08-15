Spiker Pınar Erbaş kimdir? Spiker Pınar Erbaş kim ile evlendi?
Show Ana Haber spikeri Pınar Erbaş evlendi. Spiker Pınar Erbaş kimdir? Spiker Pınar Erbaş kim ile evlendi?
Show Ana Haber spikeri Pınar Erbaş 14 Ağustos 2022'de Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.
SPİKER PINAR ERBAŞ KİM İLE EVLENDİ?
Show Ana Haber spikerleri Pınar Erbaş ve Habertürk moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy evlendi.
PINAR ERBAŞ KİMDİR?
Pınar Erbaş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Pınar Erbaş Galatasaray Lisesi mezunudur. Erbaş Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde okudu. İş hayataına Habertürk gazetesinde başladı. 2013 yılında Show TV'de çalışmaya başladı. Halen Show TV haftasonu ana haber spikeridir.
PINAR ERBAŞ KİTAPLARI
2019 İnek Möli Asla Unutmaz
2019 Tavuk Rola Şarkı Söylemek İstiyor
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