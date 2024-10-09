Yazar Ferruh Tunç okurlarıyla buluşacak

Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:29

Güncelleme: 09.10.2024 - 13:29

Ankara’da edebiyatseverler için önemli bir etkinlik gerçekleşecek.Yazar Ferruh Tunç, yeni kitapları “Kaçış Rampası,” “Sepya,” ve “Cehenneme Doğru” ile 13 Ekim 2024 tarihinde okurlarıyla buluşacak. Mülkiyeliler Birliği Teras Kat’ta düzenlenecek olan etkinlik, saat 17.00’de başlayacak.Söyleşi ve okuma etkinliğinde, Ferruh Tunç kitaplarına ve edebi yolculuğuna dair detayları paylaşacak. Edebiyat meraklılarının kaçırmaması gereken bu buluşma, yazarın dünyasına yakından bakma fırsatı sunuyor.

Katılmak isteyenler için adres: Konur Sokak No:1 Çankaya/Ankara.

