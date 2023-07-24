Yazar Margaret Atwood’dan yapay zekâ şirketlerine çağrı

Kanadalı yazar Margaret Atwood, “Authors Guild” isimli yazar haklarını koruma grubunun öncülüğünde başlatılan ve 8 bini aşkın yazarın imza verdiği açık mektup kampanyasına katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00
Yazar Margaret Atwood’dan yapay zekâ şirketlerine çağrı
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Kanadalı yazar, yapay zekâ şirketlerini, yazarların telif haklarıyla korunan çalışmalarını teknolojilerine dahil etmeden önce izin almaya davet etti.

Atwood’un da imza koyduğu açık mektupta, “Yazılarımızı kullandığımız için bize tazminat ödemeniz adildir ki, bu olmadan yapay zekâ son derece sınırlı olurdu” ifadesine yer verildi.


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