Yazar ve şair İbrahim Tığ izmirli okurlarıyla buluşacak

Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:19

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:19

Gazeteci, araştırmacı yazar ve şair İbrahim Tığ, 8 Haziran Cumartesi günü 14.00 ile 16.00 saatleri arasında İzmir Kanguru Kültür Sanat Merkezi’nde okurlarıyla bir araya gelecek. Tığ, şair ve yazar M. Mahzun Doğan yönlendiriciliğinde “Şiirimizde Rüştü Onur ve Müfide Güzin Anadol” temalı söyleşiyle okurlarlarıyla buluşacak ve en yeni kitaplarını imzalayacak. İbrahim Tığ’ın yayına hazırladığı yazar Müfide Güzin Anadol’un “Adaşım” adlı romanı 60 yıl sonra yeniden okurla buluşacak. Öte yandan, Müfide Güzin Anadol’un kitaplarında yer almayan 49 şiiri ve tüm şiirlerini topladığı “Müfide Güzin Anadol’un Bütün Şiirleri”, “Zonguldak-Devrek Türküleri” (Derleme), “Bahar” (Öykü) kitapları Myrina Yayınları arasından, “Gök” adlı yeni şiir kitabı ile Artshop Yayınları arasından çıkan ve 2022 İhsan F. Biçici Şiir Ödülünü kazanan “Göl” adlı kitabının ikinci baskısı ve Kaynak Yayınları arasından çıkan “Rüştü Onur, Şiirleri, Yazıları, Mektupları ve Ardından Yazılanlar” adlı kitapları okurla buluşacak.

İBRAHİM TIĞ KİMDİR?

İbrahim Tığ, 1970 yılında Devrek’in Bakırcılar Köyü’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Devrek'te, Yükseköğrenimini Dicle Üniversitesi'nde “mimar” olarak tamamladı. 1986 yılında başladığı yazın yaşamında şiirleri; Kıyı, Karşı, Gerçek Sanat, Aykırı Sanat, Milliyet Sanat, İnsancıl, Tay, Tan (Yugoslavya), Ortam (KKTC), Türkstar (Almanya), Diogen (ABD), AZAHAR Revista Poetica (İspanya), Yazı (Azerbaycan), XaAk cy3u” (Halk Sözü-Özbekistan), Neuma (Romanya), Ünlem, Damar, Eski Edebiyat, Biçem, Şehir, Sözcükler, Varlık, Yaklaşım, Lacivert, Evrensel, Berfin Bahar, Keşke, Yeni E, Sadece Şiir, KE, Sarmal Çevrim, Mavi Yeşil vb. sanat edebiyat dergilerinde yayınlandı. Şiirleri; Azerbaycan, Özbekistan, İngilizce, Rumence, İspanyolca ve Fars dillerine çevrildi.