Yazarımız Güven Baykan, Ankara Kadın Ressamlar Derneği’nin konuğu oldu

Güven Baykan, Ankara Kadın Ressamlar Derneği’nin düzenlediği söyleşide okur ve sanatseverlerle bir araya geldi. Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilen etkinlikte Baykan, Fırçanın Tanıklığında Memleket Belleği adlı çalışması ekseninde kapsamlı bir konuşma yaptı.

Çankaya’daki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide, resmin yalnızca estetik bir üretim alanı olmadığı; aynı zamanda toplumsal hafızayı, memleket duygusunu ve dönemin ruhunu taşıyan güçlü bir tanıklık biçimi olduğu vurgulandı. Güven Baykan, konuşmasında özellikle Cumhuriyet dönemi sanat anlayışı, yurt gezileri geleneği ve ressamların Anadolu’ya bakışı üzerinde durdu.





Etkinlik boyunca sanatın bellekle kurduğu ilişki, resim üzerinden memleket fikrinin nasıl görünür hâle geldiği ve kültürel mirasın bugüne nasıl taşındığı gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar, söyleşi boyunca hem kitaba hem de Türkiye’nin sanat tarihine ilişkin sorular yönelterek buluşmaya aktif biçimde katıldı.

Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyeleri ve davetlilerin ilgi gösterdiği program, söyleşinin ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. Samimi bir atmosfer içinde gerçekleşen buluşma, sanat ile hafıza arasındaki bağı yeniden düşünmeye açan verimli bir etkinlik olarak dikkat çekti.