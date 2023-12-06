Yazarımız Zeynep Oral 100. Yıl Kitap Kulübü üyeleriyle bir araya geliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in yüzüncü yılı kutlamaları kapsamında kurulan “100. Yıl Kitap Kulübü” için kayıtlar başladı. 7 yaş üzeri okurların katılımına açık olacak kitap kulübü panelden söyleşiye, imza günlerinden edebiyat yarışmalarına, kütüphane gezilerinden çocuklar için okuma atölyelerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 22 Aralık’taki ilk buluşmaya ise Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zeynep Oral konuk oluyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm yaş gruplarında kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kütüphane kültürünü aşılamak amacıyla hayata geçirdiği “100. Yıl Kitap Kulübü” için kayıtlar başladı.
Cumhuriyet’in ilanının yüzüncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında kurulan “100. Yıl Kitap Kulübü”, panel, söyleşi, imza günleri, edebiyat yarışmaları, müze, kütüphane gezileri, çocuklar için okuma atölyeleri gibi birbirinden renkli ve keyifli buluşmalara ev sahipliği yapacak.
İLK SÖYLEŞİ 22 ARALIK’TA
100. Yıl Kitap Kulübü’nün ilk buluşması ise 22 Aralık 2023 Cuma akşamı saat 18.30’da İzelman Kitap Kafe Apikam Şubesi’nde yapılacak. Okur buluşmaları kapsamında 100. Yıl Kitap Kulübü üyeleriyle bir araya gelecek Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zeynep Oral, geçen aylarda yayımlanan “Anadolu’da Bir Devrimci Prenses” isimli son kitabının hikâyesini ve İtalyan prenses Cristina Trivulzio di Belgiojoso’nun Paris’ten Safranbolu’ya uzanan mücadele dolu serüvenini okurlarıyla paylaşacak.
Şair Gülce Başer’in kolaylaştırıcılığını üstlendiği buluşmada, yazarın yenilikçi biyografi tekniğiyle kaleme aldığı esere ilişkin katılımcıların soru ve değerlendirmelerine de yer verilecek.
Bireysel ya da aile olarak üye olunabilecek 100. Yıl Kitap Kulübü’ne ilişkin etkinlik takvimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü (APİKAM) sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.
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