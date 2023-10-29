Yazarlarımızla TÜYAP’tayız!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 03:00

PEN’in Marmara Salonu’nda düzenlediği “Cumhuriyet Kadın Devrimidir” panelini yazarımız, PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral yönetti. Panele önceki CHP İstanbul milletvekillerinden Prof. Dr. Binnaz Toprak ve siyasetçi, yazar Yaşar Seyman ile İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu katıldı.

‘KADIN DEVRİMİ...’

Oral, Karadeniz Salonu’nda İBB Yayınları’nın düzenlediği, Yekta Kopan’ın yönettiği “Cumhuriyet ve Kadın” söyleşisine Nazan Moroğlu ile birlikte katıldı. Her iki etkinlikte örneklerle Cumhuriyet’in kadın hakları konusundaki kazanımları anlatıldı. 1923’te kazanılan, bugün yok edilmeye çalışılan cinsiyet eşitliği, evlenme yaşı, nafaka gibi pek çok hakkın topluma mal olmuş, geri alınamaz olduğu vurgulandı. Moroğlu, “Cumhuriyet bir hukuk devrimidir, bir kadın devrimidir” sözleriyle idrak ettiğimiz 100. Yılın temel özelliklerini işaret etti.

‘SEVGİNİN ÖYKÜCÜSÜ’

Heybeliada Salonu’nda yazarımız Mehmet S. Aman’ın yönettiği “Memduh Şevket Esendal’ın Yuva Kurucuları” panelinde Cumhuriyet Kitapları’ndan Ekim 2023’te çıkan, Esendal’ın yazdığı öykülerin derlendiği “Bir Kadın, Bir Erkeğe…” kitabı konuşuldu. Panele yazar Zeynep Aliye ve kitabı derleyen kendisi de öykü yazarı olan Hürriyet Yaşar katıldı. Yaşar, “Esendal unutturulmak istenen sevginin, erdemin, doğruluğun öykücüsüdür” diyerek yalın Türkçesiyle su gibi akan öykülerinin yaşama sevincini arttırdığını anlattı.