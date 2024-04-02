Yeni bir şarkıyla karşımıza çıkan Demet Sağıroğlu ile müzik üzerine konuştuk: ‘Mağrur bir kadın’

Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 04:00

Şimdilerde ise yeni teklisi “Resmen Haksızlık” ile karşımıza çıkan Demet Sağıroğlu aslında yine 90’lı yılları bize hatırlatıyor. Söylediği birçok şarkının sözlerini kendisi yazan Sağıroğlu ilk kez kendisinin kaleme almadığı bir şarkı ile müzikseverlerle buluşuyor. “Sözler samimi olunca ortaya içime sinen, sıcak bir Demet şarkısı çıktı” diyen Sağıroğlu ile müzik üzerine konuştuk.

-Şarkının çıkış sürecini bizimle paylaşır mısınız?

Uzun bir aranın ardından dinleyicilerimle sözü ve müziği kendime ait bir şarkıyla buluşmayı planlıyordum. O sırada menajerlik şirketim Pasion Turca’dan bana Murat Güneş’e ait iki demo geldi. Şarkıları dinlediğimde kendi kalemimden çıksa beni ancak bu kadar güzel ifade edebilirdi diye düşündüm ve Resmen Haksızlık’ı seslendirmeye karar verdim.Şarkının genel yapısında hem 90’lar kokusu hem de günümüz sound’u hâkim. Sözler de samimi olunca ortaya içime sinen, altına imzamı atmaktan mutluluk duyduğum bir şarkı çıktı.

AYRILIK

-Şarkının bir hikâyesi var mı?

Şarkı aslında ayrılığın ve uğradığı haksızlıkların ardından kadının hâlâ güçlü kalabileceğinin altını çiziyor, en azından şarkıyı yorumlarken benim hissettiklerim bunlar. Yaşadıklarına ve hikâyesine uzaktan bakınca, ilişkinin dışına çıktığında hâlâ ayakları üstünde durmayı başaran, uğradığı haksızlıkların farkında olan ama bu haksızlıklar karşısında ezilmeyen ve ses yükselten bir şarkı. Birçok şarkı ya da dizide gösterilenin aksine “Resmen Haksızlık” mağdur değil mağrur bir kadının biten bir ilişki sonrasında hissettiklerini anlatıyor. Klipte de bana çok sevgili sanatçı dostum Barbaros eşlik etti.

-Neden duygusal bir şarkıyla başladınız bu yıla ya da bahara...

Bence her şarkı ne zaman doğacağına kendisi karar veriyor. Ben her ne kadar özel hayatımda eğlenceli, enerjik bir yapıya sahip olsam da slow şarkılarla kendimi ve duygularımı daha derinden ifade edebiliyorum. Resmen Haksızlık ilk duyduğum andan itibaren söylemek için sabırsızlandığım bir şarkıydı dolayısıyla beklemek istemedim. Artık uzun aralar vermek istemiyorum. Önümüzdeki aylarda bu kez hareketli bir şarkı ile de dinleyicilerle buluşacağım.

-Yeni projelerinizden bahseder misiniz?

Hemen yeni şarkının hazırlıklarına başladık. Ben şarkılar üzerinde uzun süre çalışanlardanım. Kendim ikna olmadan dinleyici ile paylaşmıyorum, dolayısıyla ön hazırlık çalışması uzun sürüyor. Önümde yoğun bir konser takvimi var. Bu yıl 17 Eylül’de kariyerimin 30. yılını kutlayacağım elbette sürpriz birtakım projeler olacak.

SANAT KÖŞELİ DEĞİL

-Türkiye’de müzisyen olmak zor mu?

Müzisyen olmak dünyanın her yerinde zor. Hele içinden geçtiğimiz şu zamanda ehliyeti olmayanın araba kullanması gibi bu işi hobi olarak yapacak birçok insan profesyonelliğe soyunuyor. Sanat elbette köşeli değildir, herkesin ilgilenmesi ve ruhunu beslemesi gereken bir alan ancak geride bıraktığınız şarkılara dikkat etmek gerekiyor çünkü müzik aynı zamanda bir ülkenin kültürel kimliğini yansıtıyor.



