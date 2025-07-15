Yeni Harry Potter dizisinden ilk kare geldi!

J.K. Rowling’in dünyaca ünlü roman serisi Harry Potter, bu kez televizyon ekranlarına taşınıyor. Daha önce sinema uyarlamalarıyla milyonlara ulaşan seri, HBO tarafından hazırlanan yeni bir TV dizisiyle yeniden hayat buluyor. Prodüksiyonu başlayan diziden ilk kare de izleyicilerle paylaşıldı.
HARRY'NİN İLK KOSTÜMLÜ FOTOĞRAFI GELDİ
Yapımcılar, dizinin başrol oyuncusu 11 yaşındaki Dominic McLaughlin’in Harry Potter kostümüyle çekilmiş ilk fotoğrafını Pazartesi günü yayımladı. McLaughlin, yeni neslin Harry’si olarak izleyici karşısına çıkacak.
YENİ OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI
Kadrodaki bazı yeni isimler de duyuruldu. Buna göre:
Rory Wilmot – Neville Longbottom
Amos Kitson – Dudley Dursley
Louise Brealey – Madam Rolanda Hooch
Anton Lesser – Garrick Ollivander
Bu oyuncular, daha önce açıklanan yıldız isimlerle aynı sahneyi paylaşacak.
John Lithgow – Albus Dumbledore
Nick Frost – Rubeus Hagrid
Janet McTeer – Minerva McGonagall
Paapa Essiedu – Severus Snape
Harry, Ron ve Hermione’yi canlandıracak üç çocuk oyuncu da geçtiğimiz Mayıs ayında açıklanmıştı.
10 YILLIK DİZİ PLANI
HBO, serinin “ikonik kitapların sadık bir uyarlaması” olacağını belirtti. Dizi, filmlerde zaman kısıtlamaları nedeniyle yer verilemeyen birçok olay örgüsüne de yer vererek kitaplara daha bağlı bir anlatım sunacak. Yapımın 10 yıl sürmesi planlanıyor.
Dizi, daha önce sekiz Harry Potter filminin de çekildiği Warner Bros Studios Leavesden (Hertfordshire)'da çekilecek.
THE CROWN EKİBİNDEN TANIDIK İSİMLER
Yapımcılar, teknik kadroda da iddialı isimleri bir araya getirdi. The Crown dizisinde görev alan görüntü yönetmeni Adriano Goldman ile saç ve makyaj tasarımcısı Cate Hall, yeni dizide de görev alacak.
Merakla beklenen Harry Potter dizisinin ilk sezonunun 2027 yılında yayınlanması planlanıyor