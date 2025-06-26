'Yeni James Bond kim olacak?' tartışmaları sürüyordu: Filminin yönetmeni belli oldu

Daniel Craig’in vedasının ardından, ikonik James Bond karakterini kimin canlandıracağı merakla beklenirken, seride dikkat çekici bir gelişme yaşandı. James Bond evreninde yeni dönemin kapıları aralanıyor.

TÜM KONTROL AMAZON’A GEÇTİ

James Bond film serisini uzun yıllardır yöneten yapımcılar Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson’ın istifasının ardından, serinin tüm hakları ve kreatif kontrolü Amazon MGM Studios’a geçti.

Variety’nin haberine göre, bu değişimin ardından gözler yeni projeye çevrilirken, merakla beklenen yeni Bond filminin yönetmeni de resmen açıklandı.

İŞTE YENİ YÖNETMEN

Amazon MGM, serinin yeni filmini Dune, Blade Runner 2049, Arrival ve Sicario gibi yapımlarla tanınan dünyaca ünlü yönetmen Denis Villeneuve'ün yöneteceğini duyurdu.







“BOND BENİM İÇİN KUTSAL BİR ALAN”

Villeneuve, James Bond karakterine olan kişisel bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

“Bond’u çocukluğumdan bu yana babamla birlikte izlerdim… O benim için kutsal bir alan.”

Bu açıklama, usta yönetmenin projeye ne kadar tutkuyla yaklaştığını ortaya koydu.

BOND ROLÜ KİME GİDECEK?

Yeni Bond'un kim olacağı ise hâlâ netlik kazanmadı. Daha önce de adı sıkça anılan Aaron Taylor-Johnson’a rolün teklif edildiği biliniyor.

Adaylar arasında Cillian Murphy, Theo James, Idris Elba, Josh O’Connor, Jonathan Bailey, Regé-Jean Page ve Henry Golding gibi isimler bulunuyor.





Öte yandan yeni Bond’un bir kadın olabileceği yönündeki söylentiler de gündemde. Bu kapsamda Gugu Mbatha-Raw ve Tilda Swinton'ın isimleri öne çıkıyor.