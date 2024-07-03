Yeni kazı başkanını ilk Cumhuriyet açıklıyor: Patara Koçak’a emanet

Yayınlanma: 03.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.07.2024 - 04:00

Havva İşkan Işık’ın geçtiğimiz aralık ayında emekli olmasının ardından kazı başkanlığına kimin ve hangi üniversitenin getirileceği merak konusuydu. Cumhuriyet kazı başkanlığına kimin atandığını öğrendi. İlk kez gazetemizin duyurduğu yeni kazı başkanı arkeolog mimar Mustafa Koçak oldu.

Koçak uzun süredir İşkan ile Patara’da kazılarda görev alıyordu. Patara’yı yakından tanıyan bir isim göreve getirilmiş oldu. Ancak Koçak’ın bağlı olduğu Antalya Bilim Üniversitesi’nde arkeoloji bölümü yok. Koçak üniversitenin mimarlık bölümünün başkanlığını ve dekan yardımcılığını sürdürüyor.

Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Fettah Tamince ise aynı zamanda Rixos Hotels yönetim kurulu ve Sembol İnşaat yönetim kurulu başkanı. Bakanlıktan resmi açıklama yapıldıktan sonra Koçak’ın önderliğinde kazılar devam edecek.

İLKLERİN KENTİ

Patara, Antalya’nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarındaki bir Likya kenti ve Likya Birliği’nin başkenti. Aynı zamanda Likya Birliği’nin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri. Likya Birliği toplantıları kentte bulunan birliğin meclis binasında yapılıyordu. Patara antik kentinde Montescou tarafından yazılan dünyanın gelmiş geçmiş en mükemmel cumhuriyet modeli yer alıyor.

Likya Birliği’nin medeniyeti meclis binasının bulunduğu Patara, Apollon’dan St. Nicoalus’a kadar geçen bir sürecin ayak izlerini taşıyor. En tanınır imparatorlardan biri olan Neo için yaptırılan büyük bir hamam ve deniz feneri de antik kentin en önemli eserlerinden biri. Bu fener şu anda kendi malzemesi ile ayağa kaldırılan tek deniz feneri. İlklerin tarihini yazan Patara’da yüzyılın epigrafi anıtı Yol Anıtı İmparator Claudos’a ithafen yapılmış.

2020 Patara Yılı olarak ilan edilmişti. Bu süreçte antik kentin içinde bir karşılama binası da yapılmıştı.

