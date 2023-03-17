Yeni Nesil Sanat Alanı’nın ‘Rota’sı Ankara CKM’de

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 18:33

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 18:33

Yeni Nesil Sanat Alanı Sanatçıları’nın, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına az bir süre kala izlenecek “Rota”yı Ankara CKM’de sanatseverlerle buluşturduğu serginin açılışı yapıldı. Sergide Ağıt Uğur Uludağ, İlknur Akyüz, Hasan Mirza, Erdal Arslan, Gülistan Kaya, Derya Ahmetbeyoğlu ve Mehmet Babat’ın yağlı boya ve akrilik tekniğiyle üretilen eserleri yer aldı. Sanatçı Mehmet Babat, sergiye ilişkin “21. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ulusumuzu saran karanlık bulutların, doğal nedenleri kadar insani sebeplerde bulunuyor. Atatürk’ün bilim, kültür ve akıl ışığında çizdiği Rota’dan uzaklaşmanın sancılarını yaşıyoruz. 100. yıla günler kala, sanatçılar olarak gidilecek Rota’yı yeniden anımsatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Babat, “Rota’ya, çıkış yolu arayan herkesi davet ediyoruz” dedi. Türkiye’nin yaşadığı felaketlerin sanatla aşılacağına inanan, umutla eserlerini üretmeye devam eden sanatçıların “Rota” ismini verdiği sergi, 31 Mart’a dek Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de ziyaret edilebilecek.