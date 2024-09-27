Yeni sezon programında tüm dünyadan yıldız isimler var

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

İş Sanat, 25. sezonunun programını önceki gün düzenlediği bir basın toplantısıyla İstanbul Beyoğlu’nda tanıttı. Yeni sezon 7 Kasım’da Güher-Süher Pekinel ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın İş Kuleleri Salonu’nda vereceği konserle başlayacak.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, basın toplantısında yaptığı konuşmada yeni sezon için, “Bu sezonumuzda da ülkemizden ve dünyadan çok önemli sanatçılar, orkestralar, genç yetenekler, şiir-hikâye dinletileri İş Sanat izleyicileri ile bir araya geliyor” diye konuştu. İş Sanat’ın sanat yönetmeni Defne Turaç ise “Sezon boyunca, klasik müzik başta olmak üzere caz ve dünya müziğinin önemli topluluklarını, Grammy ödüllü sanatçıları ve İş Sanat’a özel hazırlanan yerli projeleri programımızda ağırlayacağız” dedi.

İŞTE ÖNE ÇIKANLAR

İş Sanat’ın bu yılki programında cazın yıldız isimlerinden Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez’in topluluğuyla birlikte vereceği konser var. Alfredo Rodríguez Trio, 26 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

Grammy ödüllü Patricia Kopatchinskaja ise Ensemble Resonanz ile 29 Ocak Çarşamba akşamı İş Kuleleri’nde teatral bir sahne performansı sergileyecek.

Çellist Enrico Dindo tarafından 2001 yılında kurulan I Solisti di Pavia, 26 Şubat Pazartesi akşamı konser verecek. Topluluk Türkiye’de ilk kez sahne alacak olan genç keman virtüözü Giuseppe Gibboni ile birlikte dinleyiciyle buluşacak. İş Sanat her yıl özel günler için özel konserler hazırlıyor. Bu yıl 8 Mayıs’ta “Anneler Günü Resitali” İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Ünlü piyanist Elena Bashkirova ve kemancı oğlu Michael Barenboim özel bir konser verecek. Yeni sezon biletleri 2 Ekim’de satışta.

ÖZEL PROJELER

Türkiye’den yıldız isimler de bu yıl yine İş Sanat için özel hazırlıklar yapıyor. Zuhal Olcay, hayatına dokunan şarkıları hikâyeleriyle birlikte 22 Kasım Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle paylaşacak. Mor ve Ötesi ise akustik bir performansla 11 Aralık’ta sahnede olacak. Gaye Su Akyol, sezon içerisinde Türk sanat müziği eserlerini seslendireceği bir konser verecek. Geçen sezon büyük bir ilgi gören müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara”, sahnelenmeye devam edecek. Yekta Kopan’ın yazdığı ve Lerzan Pamir’in yönettiği oyun, 16 ve 17 Kasım tarihlerindeki temsilleri ile sezona “merhaba” diyecek.