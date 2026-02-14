Yeni versiyon ‘Uğultulu Tepeler’ ve ‘Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim’ vizyonda: Tutkunun karanlık yüzü

“Gotik türe her zaman takıntılı oldum. Komedi ve korkunun, tiksinti ve arzunun, cinselliğin ve ölümün sonsuza dek iç içe geçtiği, her etkileşimin şiddet, seks, tehditle dolu olduğu bir türdür. Bronte Kardeşler, Daphné du Maurier okuyarak büyüdüm. Kahramanların itici doğası beni büyüledi, ayrıcalık, şehvet, şiddet temaları beni çekti. Uğultulu Tepeler’i okuduğumda 14 yaşındaydım, fiziksel bir tepki verdim. Bu ateşli, korkutucu, derinden etkileyici roman, benim için erotik öykü, yasak aşk, intikam, ölümden söz ediyordu. Romanın hayranı olarak sinemaya uyarlamak, sınırları zorlamak istedim” diyor mücevher tasarımcısı Theo Fennell’le yazar Louise Fennell’in kızları Emerald Fennell.

İngiliz dili ve edebiyatı okuyan yazar, oyuncu, senarist, yapımcı, yönetmen Emerald, ilk filmi Promising Young Woman’da (Yetenekli Genç Kadın, en iyi senaryo Oscar’ı) toksik erkekliği, ayrımcılığı eleştirdi, intikam almak uğruna ölümünü planlayan güçlü bir kadını anlattı. Saltburn’de varsıl sınıfı kınadı, kutsal değerlere saygısızlık, cinsellik, ahlaksızlık temalarıyla izleyiciyi rahatsız etti. Uğultulu Tepeler, Emily Bronte’nin takma adla yazdığı ilk romandır, 1847’de yayımlandığında cesur, kışkırtıcı yönüyle, karakterlerin acımasızlığı, dengesizlikleri, duygusalfiziksel şiddet, etik ikilemlerden ötürü çok sayıda okuru şoke etmişti. Roman genelde trajik aşk öyküsüyle bilinir ama çok daha fazla katman içerir: Sınıf çatışmaları, istismarcı ilişkiler, fiziksel-psikolojik şiddet, cinsellik, eşcinsellik, tahakküm, hükmetme, tutku, aşağılama, kıskançlık, bencillik, toksik saplantı, intikam, ahlaki değerler, acımasızlık, zulüm, yozlaşma.

‘BANA MUSALLAT OL’

Yönetmen, açılış sekansını idam, asılma günüyle başlatır. Halk kentin merkezindeki açık alanda idam edilen insanları hazla izler, heyecanlanır. Bu sahne estetik bir manifestoyu, aynı zamanda bir deliriumu çağrıştırır, filmin atmosferini, gidişatını belirler. Parasız Lord Earnsaw yoksul malikânesine sokakta bulduğu yetim Heatcliff’i getirir, kızı Catherine’e “Sana evcil bir hayvan getirdim, onunla istediğin gibi oyna” der. Ayyaş Lord servetini kumarda kaybetmiştir, evlilik dışı ilişkiden doğan üvey ablası Nelly, yetim üvey kardeşi Heathcliff, burjuva, bencil, kontrolcü Catherine birlikte büyürler. Cathy’yi babasının şiddetinden Heathcliff korur, genç kız üvey kardeşini aşağılar, ezer. Yetişkinlikte her şey değişir, karmaşık duygular devreye girer. Heathcliff’in Catherine’e ‘Köpek gibi seni dünyanın sonuna dek takip edebilirim. Her zaman benimle ol, her şekle gir, bana musallat ol, beni çıldırt” sözleri ilişkinin saplantılı boyutunu yansıtır. Catherine varsıl komşusu Edgar Linton’la evlendikten sonra, Heathcliff ortadan yok olur, yıllar sonra intikam için döner. Linus Sandgren’in büyüleyici sinematografisi, Jacqueline Durran’ın özenli kostüm tasarımı, Suzie Davis’in yaratıcı yapım tasarımları, Charlie XCX’in elektronik müziği etkileyicidir. Emerald Fennell’in yorumuyla, Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Alison Oliver, Martin Clunes, Shazad Latif’in oynadığı son versiyon Uğultulu Tepeler gösterime girdi. Margot Robbie kadın oyuncu dalında Oscar adayı oldu.

ANNELİK TABUSU

Yönetmen-senarist, oyuncu, yönetmen Mary Bronstein’ın “Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim” adlı dramatik kara komedisi Amerikan bağımsız sinemasından ilginç bir örnek. Linda terapistlik işiyle birlikte hasta kızına tek başına bakmak zorundadır. Kızının hastalığını tam olarak bilmeyiz, yüzünü de görmeyiz. Sızıntıdan ötürü evlerinin tavanında büyük bir delik açılınca döküntü bir motelde kalmaya başlayınca kızının ses çıkaran beslenme cihazı Linda’yı uykusuz bırakır, terapistiyle arası açılır, içmeye, uyuşturucu kullanmaya başlar. Yönetmen küçük kızın yüzünü empati kurmamamız için özellikle göstermez, kocasının da sadece sesini duyarız, bu da çiftin iletişimsizliğini irdeler. Işık halkaları, sesler Linda’nın kaçtığı annelik travmasını simgeler. Annelikten bunalmak , çocuktan kurtulmak tabusuna meydan okuyan filmde Rose Byrne, Conan O’Brian, Mary Bronstein, Danielle Macdonald oynuyor. Berlin Film Festivali’nde kadın oyuncu ödülünü alan Byrne Oscar’da kadın oyuncu adayı oldu.