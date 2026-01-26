Yeni Yılın İlk Kitaplarıyla Buluşuyoruz

Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

Karl Marx – Friedrich Engels

Almanca aslından çeviren: Zehra Aksu Yılmazer

Bilimsel sosyalizmin kurucuları Karl Marx (1818-1883) ve Friedrich Engels (1820-1895), kırk yılı bulan dostluklarında birlikte pek çok esere imza atmıştır. Komünist Parti Manifestosu, Marx ve Engels’in kuşkusuz en çarpıcı çalışmalarından biridir. Ateşli retoriği, keskin ve derine işleyen mecazlarıyla Manifesto, burjuva sınıfının tarihsel ve devrimci rolünün hakkını teslim ederek söze başlar fakat eleştirel bakış ilerledikçe burjuvazinin toplumsal ve ahlaki kodları, siyasi riyakârlıkları ve kültürel koflukları sert bir ironiyle ifşa edilir.





Yalnızca siyasi değil, edebî de olan bu ifşa yoğunlaştıkça bambaşka bir hakikat de gün yüzüne çıkar: Burjuvazi iktisaden ve siyaseten yükselirken kendisini yıkacak güçleri de dünya sahnesine taşımış, kendi “mezar kazıcılarını”, proletaryayı da yaratmak zorunda kalmıştır. Ezenler ve ezilenler arasındaki çetin ve henüz nihayete ermemiş bir mücadelenin öznesi olarak proletarya, toplumsal ve bireysel kurtuluşun habercisidir. Marx ve Engels’e göre “demokrasi mücadelesini kazanmakla” mükellef olan proletarya, egemen sınıfların gadrine uğrayan, adı sanı anılmayan, baskı altında tutulan tüm toplumsal kesimlerin de özgürleşme teminatıdır.

Çağdaş Dünya Edebiyatı

TOPRAĞA VE GÜNEŞE SALDIRMAK

Mathieu Belezi

Fransızca aslından çeviren: Süleyman Doğru

Mathieu Belezi, Toprağa ve Güneşe Saldırmak’ta, aldığı korkunç emirleri sorgusuz sualsiz yerine getiren işgalci bir Fransız askerinin gözünden, bugün hâlâ yüzleşilmeyen, tarihin sessiz kalan bir ânına, karanlık tarafa çekiyor okuru. Sömürgeleştirmenin ardındaki o büyük yıkımı, hem toprağa hem de insanlığa saldıran bir medeniyetin eleştirisini rahatsız edici gerçeklerle aktararak sanata dönüştürüyor. Cezayir’e sözde “medeniyet” götürmekle görevlendirilmiş askerlerin köyleri yağmalayıp yaktığı, yerli halka zulmettiği bu sömürgeci savaşta insanlığın yavaş yavaş yitirilişine tanık oluruz.

Seraphine, ailesiyle birlikte zorlu bir yolculuğun ardından Fransa hükümetinin vaat ettiği Cezayir topraklarına varır. Kuracakları tarım kolonisiyle daha iyi bir yaşam hayalinin peşinden sürüklenen tüm yerleşimciler gibi o da bu çetin Afrika toprağında yoksulluk, hastalık ve ölümden başka bir şey bulamayacaktır.

“Kimse bana Cezayir’in sömürgeleştirilmesini bu şekilde anlatmamıştı.” –Frédéric Beigbeder

“Muhteşem bir dille yazılmış müthiş bir kitap.” –Tahar Ben Jelloun

Modern Klasikler Dizisi

CEHENNEM CANAVARI

Jack London

İngilizce aslından çeviren: Levent Cinemre

Cehennem Canavarı, Jack London’ın, yaşamında özel bir yer tutan boksa ayırdığı yapıtlarındandır. 1910 yılında kaleme aldığı romanında yazar endüstrileşen boks camiasını sorgular. Eski bir boksörün oğlu olarak taşrada yetiştirilmiş Genç Pat Glendon’ın profesyonel boksa girişi ve karşılaştığı düzenle hesaplaşması, London’ın hep aradığı o direngen insanın etkileyici bir örneğidir. Kendisi de profesyonel karşılaşmalar üzerine gazetelere izlenim yazıları yazan London’ın bu karakteri oluştururken esin kaynağı hem dünya hafifsıklet boks şampiyonu hem bir Jack London hayranı olan “Bat” Nelson’dı. Bir diğer Jack London klasiği olan Oyun ile birlikte Cehennem Canavarı ringlerdeki gerilimden kişisel ve toplumsal çelişkilere uzanabilen olay örgüsüyle edebiyat tarihindeki özgün yerini korumaktadır.





İnceleme - Araştırma

MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE EKONOMİ – BÜYÜK DEVLETLER VE TÜRKİYE

Bilsay Kuruç

Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi – Büyük Devletler ve Türkiye adlı eserinde, 19. yüzyıldan devralınan iktisadi tablodan başlayarak İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçen dönemde dünya siyasetinde söz sahibi büyük devletlerin durumunu ve Türkiye’de Cumhuriyet’in doğup büyüdüğü yıllarda ülke ekonomisinin seyrini, yeni devletin sanayileşme ve bağımsızlık arzusuyla ülkedeki yeniyetme kapitalizmin ibretlik çekişmelerini anlatıyor. Her biri deneme niteliğinde iç içe geçmiş bu “iktisat öyküleri”nde, dönemin siyasi aktörleri ile tarihin akışını değiştiren kararlara dair anekdotlar da yer alıyor.





Yeni Türkiye’deki Cumhuriyetçi projenin o dönemin uluslararası tablosu önünde taşıdığı bazı özellikleri dikkat çekicidir. Cumhuriyet bir orta sınıf rejimidir. Kurucu orta sınıf, rejime önce (1920’lerde) siyasal içeriği ile, sonra (1930’larda) ekonomik inşa ile damga vurmuştur. 1920’lerin özelliği anayasa, yasalar, devlet yapısında kurumlaşmalar ve Müdafaa-i Hukuk’tan partileşmeye geçiş olmuş, ekonomi bir geçiş döneminin hemen hemen müdahalesiz ortamında işlemiştir. 1930’larda ise orta sınıfın bağımsız bir ekonomi projesi yapabilme kapasitesi ön plana çıkmıştır. Cumhuriyet rejiminin altyapısı ve kurumlaşması bu ekonomik inşa sayesinde olgunlaşır. Bir yanda patronluğu devretmekte direnen İngiltere, “patron”un yerini gözüne kestirmiş “temiz” aile çocuğu ABD, mızmız çocuk Fransa ve mahallenin kabadayısı Almanya; diğer yanda ise, iki köylü ülkesinde, iki isyancı çocuk, Sovyetler Birliği ve Türkiye...

Kitabını hazırlarken takip ettiği yol haritasını “Tarihin malzemesini değerlendirmek fakat iktisatçı yaklaşımı içinde kalabilmek işin püf noktasıdır” sözleriyle açıklayan Prof. Kuruç, 1920’li ve 1930’lu yılların iktisat dünyasını aydınlatırken, özellikle kapitalizmin bugününe ve yarınına ışık tutuyor.

Türk Edebiyatı Klasikleri

KÂBUS

Mehmet Rauf

Günümüz Türkçesine Uyarlayan: Ruken Alp

Mehmet Rauf’un ilk kez 1928 yılında İkdam gazetesinde tefrika edilen Kâbus romanı, Edebiyat-ı Cedide anlayışının birey merkezli psikolojik anlatımını modern bir gerilim atmosferiyle birleştiren önemli bir eserdir. Aşk, evlilik, sadakat, kıskançlık ve cinsellik gibi konular etrafında kurgulanan Kâbus, bireyin bilinçaltını, bastırılmış arzularını ve modernleşen toplumun birey üzerindeki etkilerini derinlemesine irdeler.





Karısı Nigâr’ın soğuk davranması ve üstelik son zamanlarda sürekli erken kalkıp pencerenin kenarındaki koltukta kitap okuması Aziz Nihat’ın dikkatini çeker. Karısının bu tutumunu anlamaya çalışırken, bir gün onun oturduğu koltuğun tam karşısındaki evin penceresinde tüllerin hareket ettiğini fark eder. Dikkatli bakınca tüllerin arkasında bir erkek olduğunu görür, içine kurt düşer ve araştırmaya başlar. Dışarıdan kendi evini gözetler, gizli gizli karısının eşyalarını karıştırır. Evde bulduğu mektuplar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğrar. Karısına suçüstü yapmak üzere zihninde planlar yapan Aziz Nihat, kıskançlık girdabında çırpınırken gerçeklik algısını kaybeder, neticesi cinnet ve cinayet olan kâbus gibi bir hayat başlar.

Özel Dizi

NYSA – ÇİFT YAKALI KENT

Editör: Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner

TEOS – YAZITLAR, KÜLTLER VE KENTSEL DOKU

Editör: Prof. Dr. Musa Kadıoğlu

Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişine sahip çıkan Türkiye İş Bankası, İş Sanat çatısı altında bu zengin geçmişi dünya kültür mirasına kazandırmak için yürütülen özverili çalışmalara uzun soluklu katkı sağlıyor. Kazı başkanları ve bilim insanlarının arkeolojik alanlardaki çalışmalarını detaylarıyla paylaştığı prestijli kitaplar da Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çift dilli yayımlanarak bu alandaki ulusal ve uluslararası yazının zenginleştirilmesine önemli bir katkı sunuluyor.





İş Bankası’nın uzun süre desteklediği Nysa ve Teos antik kentlerindeki kazı ve restorasyon çalışmalarını görseller eşliğinde anlatan kitapların karton kapak baskıları kısa süre önce okurlarla buluştu. Antik Karia bölgesinin eğitim ve kültür kenti olan Nysa’yı konu alan Nysa–Çift Yakalı Kent kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner yaptı. MÖ 10. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle antik liman kenti Teos’ta yürütülen çalışmaları anlatan Teos–Yazıtlar, Kültler ve Kentsel Doku kitabının editörlüğünü ise Prof. Dr. Musa Kadıoğlu üstlendi.