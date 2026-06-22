'Yeniden: Babanı Anlat' sergisi Artopia Sanat Galerisi’nde açıldı

Yeni Nesil Sanat Alanı iş birliğiyle düzenlenen sergi, farklı kuşaklardan ve disiplinlerden çok sayıda sanatçıyı aynı duygu alanında bir araya getiriyor. Resim, heykel, fotoğraf, kolaj, yazı, karikatür ve ses gibi farklı ifade biçimleriyle hazırlanan işler, “baba” kavramını yalnızca biyolojik bir kimlik olarak değil; otorite, sevgi, yokluk, korku, hatıra ve suskunluk gibi katmanlarıyla görünür kılıyor.

Sergide yer alan eserler, izleyiciyi tekil hikâyelerin ötesinde ortak bir hafıza alanına çağırıyor. Kimi işlerde hatırlanan baba öne çıkarken, kimi eserlerde eksikliğiyle, gölgesiyle ya da hiç kurulmamış bağıyla bir baba imgesi karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle “Yeniden: Babanı Anlat”, yalnızca bir sergi değil; izleyicinin kendi içindeki baba anlatısıyla da yüzleşebileceği duygusal bir karşılaşma alanı oluşturuyor.

Yaklaşık 70 sanatçının katılımıyla hazırlanan sergi, mekân içinde de tematik bir akışla kurgulandı. Hatırlanan Baba, Eksik Baba, Korkulan Baba, Sevilen Baba ve Hiç Olmamış Baba başlıkları etrafında şekillenen sergi tasarımı, izleyiciyi bir anlatının içinde yürümeye davet ediyor.

Açılışta sanatçılar, sanatseverler ve davetliler bir araya gelirken, sergi özellikle kişisel hikâyelerin kolektif bir duyguya dönüşmesiyle dikkat çekti. Her eser, baba figürüne dair farklı bir kapı aralarken; serginin bütünü, aile belleğiyle toplumsal hafıza arasındaki bağı da yeniden düşündürüyor.

“Yeniden: Babanı Anlat”, Ankara Çankaya’daki Artopia Sanat Galerisi’nde izleyicilerini bekliyor.