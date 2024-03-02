Yeniden Sinematek’te “Değişen Dünya ve Geçmişe Özlem”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayındaki “Yeniden Sinematek” gösterimlerinde “Değişen Dünya ve Geçmişe Özlem” temasıyla dört film İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. İzmirliler farklı dönemlerden ve kültürlerden seçilmiş önemli sinema yapıtlarını izleme imkanı bulacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:12
Yeniden Sinematek’te “Değişen Dünya ve Geçmişe Özlem”
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İzmir Büyükşehir Belediyesi dünyanın dört bir yanından sinema eserleriyle keyifli bir yolculuk yapma şansını İzmirli sanatseverlere sunuyor. "Yeniden Sinematek" gösterimlerinde Mart ayında “Değişen Dünya ve Geçmişe Özlem” temasıyla ödüllü dört film, iki ayrı merkezde ücretsiz olarak gösterime girecek.

“Elveda Lenin!”, “Leopar”, “Yüzücü ” ve “Muhsin Bey” filmleri izleyenlere unutulmayacak anlar yaşatacak. Film gösterimleri Kültürpark İzmir Sanat ve Seferihisar Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 


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