Yenikapı’daki etkinlikler sona yaklaşırken sahne Simge ve Mabel Matiz’indi: Festivalde aşk ve estetik

İstanbul Festivali bu yıl dördüncü kez Festival Park Yenikapı’da düzenleniyor. 1 Ağustos’ta başlayan festival yarın sona erecek. Yenikapı’daki dolgu alanının büyüklüğünden yararlanan festival, konser izlemenin dışında eğlenceli lunapark etkinlikleri, yeme içme ve alışveriş alanlarıyla her geçen yıl biraz daha gelişti.

Bilet fiyatlarının 500 TL’den başladığı ve Türkiye’nin en çok dinlenen ve ilgi gören isimlerini sahnesinde ağırladığı için büyük bir izleyici kitlesini çeken festival, bu yıl Jennifer Lopez ve NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın DJ seti gibi dikkat çekici konserlerlere de imza attı.

Focus İstanbul etkinlik yönetimi tarafından düzenlenen festival, önceki gün ise popüler müziğin iki önemli ismi, Simge Sağın ve Mabel Matiz konserleriyle binlerce izleyiciyi yine Yenikapı’da bir araya getirdi. Gençler erken saatlerinde festival alanında toplanmaya başlarken yetişkinler büyük alanın nimetlerinden faydalanmak adına sırtlarında getirdikleri kamp sandalyeleriyle yerlerini aldılar.

MABEL MATİZ COŞKUSU

Simge’nin ardından sahneye çıkan Mabel Matiz, ilk andan itibaren Festival Park Yenikapı’yı başka bir boyuta taşıdı. Sahneye adım attığı anda başlayan alkışlar ve tezahüratlar, gecenin büyüsünü daha ilk dakikadan ilan etti. Mabel Matiz, “Kömür”, “Müphem”, “Karakol” gibi şarkılarıyla kendi deyişiyle “damar” olarak adlandırdığı bölümde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Kimi zaman dans ettiren, kimi zaman duygularla sahneyi saran Mabel Matiz’in seyirciye en büyük sürprizlerinden biri Bengü Beker oldu. Mabel Matiz’in sahnesine konuk olan Bengü Beker, bu yıl yayımlanan, söz müziği Mabel Matiz’e ait “Pişman Boy” şarkısıyla on binleri eğlendirdi. Ardından yeniden sahneye çıkıp seyircisiyle buluşan Mabel Matiz, gecenin sonuna kadar büyük bir coşkuyla şarkılarını seslendirdi. Konserin sonunda, seyircinin büyük alkışlarıyla yeniden sahneye çıkan Mabel Matiz, “Yaşım Çocuk” şarkısıyla gecenin finalini yaptı.

Festival son iki gününü ise rap müziğin en çok dinlenen isimlerine ayırdı.