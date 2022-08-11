Yenimahalle’de yaz akşamlarına “Bergen” damga vurdu
Yenimahalle Belediyesinin “Açık Hava Sinema Günleri” çerçevesinde 11 farklı noktada ilçe sakinleriyle ücretsiz olarak buluşturacağı gişe rekortmeni “Bergen” filmi, şimdiye kadar 5 noktada sinemaseverleri bir araya getirdi.
Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği sinema gösteriminde Bergen’in hayat hikayesini büyük bir merakla izleyen yurttaşlar, çay-kahvelerini yudumlarken açık havada huzurlu bir yaz akşamı yaşadı. Yaz boyunca sürecek açık hava sinema gösterimlerinde tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her yıl düzenlediğimiz gibi bu yıl da açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. İlgi oldukça fazla. Yenimahallelilerin kültürel ve sosyal etkinliklerden eksik kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin sinemaya gitme şansı olmuyor. Gösterimlerde filmi ilk kez izleyenler de var, daha önce hiç sinemaya gitmemiş olanlar da var. Hepsi bizlere teşekkür ediyor. Önemli olan vatandaşımızı memnun etmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum” dedi.
FİLM GÖSTERİMLERİ DEVAM EDİYOR
Bergen filmi gösterimi 11 Ağustos’ta Ata Kapalı Pazaryeri’nde, 15 Ağustos’ta Ergazi Pazaryeri’nde, 17 Ağustos’ta Beştepe Mahallesi’nde, 19 Ağustos’ta Uğur Mumcu Mahallesi Andaç Pazaryeri’nde ve 27 Ağustos’ta Yakacık Kültür Merkezi’nde Yenimahallelilerle buluşmaya devam edecek.
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