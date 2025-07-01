Yerden yere vurdu: James Cameron’dan Oppenheimer eleştirisi

Oscar ödüllü yönetmen James Cameron, Christopher Nolan’ın atom bombasının yapım sürecini konu alan "Oppenheimer" filmi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CAMERON: “YÖNETMENLİĞE HAYRANIM AMA…”

Avatar ve Titanic gibi gişe rekorları kıran yapımlara imza atan James Cameron, Nolan’ın filmine dair yaptığı değerlendirmede, “Yönetmenliğe hayranım ama filmin belli konulardan kaçındığını düşünüyorum. Bu bir tür ahlaki kaçıştı. Oppenheimer, sonuçların ne olacağını bilmiyor değildi,” ifadelerini kullandı.

YANMIŞ CESETLER SAHNESİ ELEŞTİRİSİ

Cameron, “Filmde yanmış cesetleri gördüğü kısa bir an var. O sahneyle Oppenheimer’ın içsel çöküşü aktarılmaya çalışılmış. Ama bu bana meseleyi geçiştirmek gibi geldi,” diyerek Nolan’ın anlatım tercihini yetersiz bulduğunu belirtti.

CAMERON’UN YENİ FİLMİ: GHOSTS OF HIROSHIMA

Cameron şu sıralar, Hiroşima’nın yıkıcı etkilerini konu alacak yeni filmi Ghosts of Hiroshima üzerinde çalışıyor. Charles Pellegrino’nun aynı adlı kitabından uyarlanacak olan film, 1945’teki atom bombası saldırısından sağ kurtulanlar ve aileleriyle yapılan 200’den fazla görüşmeye dayanacak.

“TABU OLABİLİR AMA BEN O RAYA BASMAK İSTİYORUM”

Yeni filmiyle farklı bir yaklaşım izleyeceğini vurgulayan ünlü yönetmen, “Bilmiyorum, belki stüdyo ya da Nolan bu konunun dokunulmaması gereken bir tabu olduğunu düşündü. Ama ben tam da o rayın üzerine gitmek istiyorum. Belki de biraz ‘aptalca’ cesaretimden dolayı,” sözleriyle anlatının merkezine doğrudan atom bombasının etkilerini koyacağını belirtti.

NOLAN: “OPPENHEIMER’IN GÖZÜNDEN ANLATTIM”

Christopher Nolan ise geçmişte yaptığı açıklamalarda bu tercihini şöyle savunmuştu: “Oppenheimer, bombaların atıldığını radyodan öğreniyor, tıpkı dünyanın geri kalanı gibi. Onun deneyiminden sapmak, anlatının doğasına ihanet olurdu.”