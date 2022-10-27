‘Yeryüzü kana değil mor’a boyansın’

27 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Bartın’da yitirdiğimiz madencilere adanan “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” konseri 25 Ekim akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda “Bu dağlar kömürdendir/Geçen gün ömürdendir” türküsüyle başladı.

Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı’nın koordinatörlüğünde gerçekleşen albüm tanıtım konserinde sazları ve sesleriyle, içlerinde Türk Müziği Devlet Konservatuvarları hocalarının da olduğu, 36 kadın sanatçı yer aldı. Anadolu’nun bağrından yükselen şarkı, türkü ve saz eserlerinin seslendirildiği programda Özlem Doğuş Varlı’nın hikâye anlatıcılığını üstlendiği başarılıların yanı sıra çileli kadınlarımızın portreleri de yer aldı.

Özellikle Türk halk müziği ve Türk makam müziğinde enstrümanlarıyla ön plana çıkmış kadın sanatçıları bir araya getiren “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” projesi 2018’den bu yana sempozyumlar, paneller, konserler ve kitap yayınlarının yanı sıra, küçük yaşta müzik eğitimi alabilen, kadınların ne kadar iyi müzik yapabildiğini kanıtlayan bu albüm çalışmasına da imza atmış.

Dünya kadın tarihine ışık tutan yürekli, fikir sahibi sayısız kadına saygı duruşu olan projenin sembolü bir demet mor lavanta, dinle, hisset, yüreğinde taşı diye, yeryüzü kana değil, mora boyansın diye. Aslında kırk yıllık kanun sanatçısı ve hocası Safinaz Rizeli’nin dile getirdiği gibi, “Tüm dünyada müziğin sesi duyulsun, kadını erkeğiyle herkes mutlu olsun” diye.