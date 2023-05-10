Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Ünal Gürel adının verildiği sahnede anıldı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:03

Güncelleme: 10.05.2023 - 10:04

Yeşilçam’ı unutulmaz oyuncusu Tiyatrocu, Türk sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ünal Gürel, vefatının 21. yılında İzmir’de şiirlerle şarkılarla anıldı. Oğlu Rüçhan Gürel tarafından kurulan Han Tiyatrosu’ndaki Ünal Gürel Sahnesi’nde gerçekleşen tören öncesi karikatür serginin açılışı yapıldı.

Karikatürcüler Derneği İzmir Şubesi tarafından Gürel’in Yeşilçam’da oynadığı filmlerdeki karakterlerin yer aldığı serginin açılışa; oğlu Rüçhan Gürel’in yanı sıra, mimar ve yazar Şükrü Kocagöz, Han Tiyatrosu oyuncuları, eğitim alan öğrenciler, ailesi ve sevenleri katıldı. 34 eserden oluşan ve her birini farklı bir sanatçının çizdiği karikatürlerde Ünal Gürel ile efsaneleşen ‘Gardırop Fuat’, ‘Karbonat Erol’ gibi karakterler yer aldı.

Anma töreninde kısa bir açıklama yapan Rüçhan Gürel, Han Tiyatrosunu 2010 yılında babasının vasiyeti üzerine kurduğunu söyledi. Ünal Gürel’in hayatının oğlu tarafından yazılan ve seslendirilen belgeselinin gösterimini yapıldığı gece Gürel’in sevdiği şiirler ve şarkılar dinlendi.