Yevgeni Lansere’nin 1922 Ankara’sına ışık tutan eserlerinin bulunduğu sergi açıldı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 01:15

Güncelleme: 18.10.2024 - 01:15

Rus grafik sanatçısı, ressam, heykeltıraş, mozaikçi ve çizer Yevgeni Yevgenyeviç Lansere’nin eserlerinden oluşan “Kurtuluş’un Türkiye’si: 1922 Ankara Yazı” sergisi, dün, İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi’ndeki İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde (İKÜSAG) ziyarete açıldı. Gazetemiz ve Kültür Üniversitesi işbirliğiyle yaşama geçen serginin açılışına Rus Evi Ankara Müdürü Doç Dr. Aleksandr Sotniçenko, Kültür Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Fadime Üney Yüksektepe, Cumhuriyet Vakfı genel sekreteri ve gazetemizin yazarı Işık Kansu, gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

Açılışta konuşan gazetemizin yazarı Işık Kansu, serginin Rus Evi Müdürü Sotniçenko ile Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlandığını belirterek “Bu sergiyi çeşitli üniversitelere de daha önce götürmüştük, bizim kardeş kuruluşumuz sayılan Kültür Üniversitesi’ne de bu sergiyi getirmekten onur duyuyoruz. Kültür Üniversitesi’nin yönetimine ve öğrencelerine teşekkür ediyorum. Dilerim bu paydaşlığımız devam eder. Cumhuriyetin 100. yılında bu önemli sergiyi kamuoyuyla buluşturmaktan dolayı da çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

‘DOSTLUK SEMBOLÜ’

Kansu’dan sonra söz alan Rusya Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rus Evi Ankara Müdürü Doç Dr. Sotniçenko, serginin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Sotniçenko, “Bu sergi Türkiye ve Rusya arasında bir dostluk sembolü. Lansere de bir dostluk sembolü. Çünkü o Türkiye’nin en zor zamanlarında buraya geldi ve gördüklerini resmetti. Bu anılar, bu çizimler Türkiye için de çok önemli. Bu serginin 9’uncusunu yapıyoruz, Ankara’yı Türkiye’nin Başkentini İstanbul’da gösteriyoruz. Bizim için bu çok önemli. Lansere’nin bu eserlerini Hatay’da, Mersin’de de göstereceğiz” dedi.

Açılışta son konuşmayı yapan Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksektepe, Cumhuriyetin 101. yılına yaklaşırken Cumhuriyetin yurttaşlara sunduğu özgürlüklerin yanında korunması gereken olağanüstü bir sorumluluk olduğunu belirtti. “Bu sorumluluğu tarih bilinci ve siyaset bilimi kadar destekleyebildiğimiz kadar her alanda destekliyoruz” diyen Yüksektepe, sözlerini şu sözlerle sonlandırdı: “Cumhuriyet tarihinin zenginliğini genç kuşaklara aktarma noktasında paydaşımız Cumhuriyet gazetesi her zaman bizlerle. Geçtiğimiz yıl gençlik, eğitim, gelecek için başladığımız üniversite medya işbirliği, Cumhuriyetten ve sanattan ilham alarak yeni bir boyut kazandı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen nezdinde bütün Cumhuriyet ailesine, gençliğe bu imkânları sağladıkları için teşekkür etmek isterim.”

SIRA DIŞI İZLENİMLER

Sergide Lansere’nin, 1922’de, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından sanatsal çalışmalar düzenlemek üzere çağrıldığı Ankara’da, Türkiye’nin kimi yörelerinde edindiği sıra dışı izlenimleri sanatçı duyarlılığı ile tuvale ve çizgiye aktardığı eserler yer alıyor. Eserler arasında, Lansere’nin çizdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Halide Edip Adıvar’ın portreleri de var. Sanatçının kişisel günlüğüne aktardığı notları ve çizimleri de “Yevgeni Lansere: Bir Ankara Yazı-1922’nin yazında gerçekleştirilen Anadolu Gezisinden Eskizler ve Notlar” adıyla Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanmıştı.