Yıkılacak müzede yandaş mimar iddiası

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

Yeni projenin 2.5 milyar TL’ye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kendi otelinin de mimarı olan Abdurrahman Çekim tarafından yapılacağı iddia ediliyor.

2017’de, yetersiz kaldığı gerekçesiyle yeniden tasarlanmasına karar verilen ödüllü müzenin yeni projesini mimar Hasan Özbay çizmiş ve dönemin bakanı Nabi Avcı tarafından da kabul görmüştü. Avcı’dan sonra görevi devralan Numan Kurtulmuş da projeyi beğenmiş, proje bedeli olarak o dönem 600 bin TL ödenmişti. Bakan Kurtulmuş’un da bir yıl içinde bakanlıktan ayrılmasının ardından göreve getirilen Mehmet Nuri Ersoy, iki eski bakanın beğendiği ve bedeli de ödenen projeyi beğenmediği için yeni proje çizimi için düğmeye bastı. 2.5 milyar TL’lik projeyi çizecek. Hatta uygulayacak olan mimarın da Ersoy’un turizm firmasının sürekli çalıştığı Baraka mimarlıktan mimar Abdurrahman Çekim olduğu vurgulanıyor.