Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 40'ıncı gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 sanık hakim karşısında

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın duruşması, 40’ıncı gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda görülüyor.

İşte duruşmada anbean yaşananlar...

11.00 | DURUŞMA BAŞLADI

İBB Davasında 40. duruşma günü, Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın savunması ile başladı.

“ERZİNCAN’DA ÇİFTÇİLİK YAPARKEN GÖZALTINA ALINDIM”

2009 yılında kendi medya ve yapım şirketini kurduğunu söyleyen Serdal Taşkın, 2014’te Beylikdüzü’nde CHP ilçe başkanlığı seçimlerinin ses ve sahne organizasyonlarını yaptığını, Ekrem İmamoğlu ile de bu süreçte tanıştığını anlattı.

2015’te Beylikdüzü Belediyesi’nin açtığı açık kültür ve sanat organizasyonları ihalesini kazandıklarını belirten Taşkın, 2015-2019 yılları arasında belediyeyle çalıştıklarını, buradan elde edilen gelirin şirket cirosunun yüzde 20’sini geçmediğini söyledi. 2019’daki İBB seçimlerinden önce Beylikdüzü Belediyesi’yle tüm iş ilişkilerini bitirdiklerini ve sonrasında hiçbir kamu kurumuyla çalışmadıklarını ifade etti.

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından iştirakler koordinatörlüğünden iş teklifi aldığını söyleyen Taşkın, iki mülakat sonrası 2019 Ağustos sonunda Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başladığını, göreve başlamadan önce şirketini eşine devrettiğini anlattı. Yaklaşık 14 ay sürdürdüğü görevinden Ekim 2020’de ayrıldığını belirten Taşkın, boşanmasının ardından İstanbul’da yaşamak istemediğini, emekli olduktan sonra Erzincan’a dönerek çiftçilik yaptığını söyledi. Taşkın, 19 Mart 2025’te gözaltına alınana kadar Erzincan’da yaşadığını, şu an ise “14 aydır Kandıra ve Silivri’de tutulan bir tutsak” olduğunu ifade etti.

“LEHİME OLAN HİÇBİR DELİL İDDİANAMEYE KONULMADI”

Serdal Taşkın, emniyet ve savcılık ifadelerinde iddianamede kendisine isnat edilen 5 eylem hakkında hiçbir soru sorulmadığını, yalnızca tanık ve gizli tanık beyanlarının sorulduğunu söyledi. Kendisine somut delil gösterilmediğini belirten Taşkın, sadece 2019 sonrası satın aldığı taşınmazların sorulduğunu ifade etti.

İddianamede yalnızca satın aldığı mülklere yer verildiğini, sattığı mülklerin ise dosyaya konulmadığını savunan Taşkın, bu taşınmazları daha önce sahibi olduğu otel ile 2020’de 751 bin dolara sattığı bir arsadan elde ettiği gelirle aldığını, şirket üzerine kayıtlı ofis ve dükkânların da şirket kazancıyla satın alındığını söyledi. Taşkın, sattığı mülklere ilişkin belgeleri mahkemeye sunacağını belirtti.

23 Mart 2025’te Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “delillerin tamamının toplanmaması, var olan delillerin karartılma olasılığı ve kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutuklandığını vurgulayan Taşkın, “14 ay sonra, tam bugün gördüğüm, hakkımda hiçbir somut delilin toplanmamış olduğudur. Özellikle hakkımda lehime olan hiçbir delilin iddianameye konulmamasını vurgulamak isterim. Her ay yapılan tutukluluk incelemesinde vurgulanan kuvvetli kaçma şüphesine ise gülüp geçiyorum” dedi.

Serdal Taşkın, herkesin katılımına açık ihaleyi Kültür A.Ş.'nin 61 milyon TL’ye kazandığını, ihaleyi 1 ay sonra 66 milyon 666 bin TL bir bedelle alt işletmeye vererek dönemin dolar kuruyla yaklaşık 1 milyon dolar kâr elde edildiğini belirtti.

Taşkın, şunları ifade etti:

“Alt ihale yapılması durumunda alt ihaleyi yapan idare ya da şirketin, ana ihaleyi yapan idareye karşı sözleşme ile tüm hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Bu statüde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Sözleşme devrinde ise ana ihaleyi alan idare ya da şirket, ana ihaleyi yapan idarenin onayıyla sözleşme ve sözleşmeden doğan tüm hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devretmekte ve aradan tamamen çekilmektedir.

Kültür A.Ş.’nin alt ihale yapmak suretiyle işi bir firmaya yaptırması ve bu firmanın da işin yürütülmesi sürecinde üçüncü kişilerle anlaşma yapmış olması mevzuat ile sözleşme ve ihale şartnamelerine aykırılık teşkil etmemektedir. Bu itibarla Kültür A.Ş. tarafından yürütülen işlemlerde hukuken ve usulen herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır.”

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Duruşma öncesi Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın doğum günü, İBB Davası'nın görüldüğü mahkeme salonunda kutlandı. İzleyiciler, ellerinde tuttukları dövizlerle “İyi ki doğdun Necati” yazdı.

Ayrıca Özkan’ın torunun fotoğrafının olduğu ve “İyi ki doğdun dedecim” yazan bir pankart da açıldı. Bu, Özkan’ın tutuklu olarak geçirdiği ikinci doğum günü.

AVRUPA YEŞİL PARTİSİ DAVAYI İZLİYOR

Avrupa Yeşil Partisi'nden (EGP) üst düzey heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların devam eden yargılamasını izleyecek. Heyete Avrupa Yeşil Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi ve Komite Üyesi Joanna Kaminska başkanlık ediyor. Heyet, duruşmanın sabah oturumuna katılacak.

Eş Başkan Vula Tsetsi ve Komite Üyesi Joanna Kaminska, mahkeme arası sırasında Marmara Cezaevi otoparkında basın mensuplarına açıklama yapacak.