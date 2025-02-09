Yıkıntıların arasındaki festivalin belgeseli

Yayınlanma: 09.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.02.2025 - 04:34

Depremden 271 gün sonra, daha önceden planlanan 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’nin, depremzede yurttaşların yarasına bir nebze de olsa merhem olabilmesi umuduyla düzenlenmesine karar verildi.

Festival başkanı Mehmet Oflazoğlu, dönemin festival koordinatörü Atakan Metin ve en çok da Hatay halkının desteği ve isteği ile yapılan festivalde hem oyuncular hem akademisyenler hem de gazeteciler yaşanan yıkımın boyutunu gözleriyle gördü, yok olmaya yüz tutmuş bir şehirde, o şehrin ayakta kalan insanlarının aynı şartlarda duygularına ortak olmaya çalıştı. Yönetmen Mehmet Ersöz de yıkıntıların arasında yapılan festivalin görünmeyen yüzünü, yaşanan kayıpların, acıların ve festivalle birlikte gülen çocukların mutlu anlarını kayda aldı, gelecek kuşaklara aktarmak için ter döktü.

YAŞAMA TUTUNMA KARARLILIĞI

İstanbul Planlama Ajansı’nın Florya’daki yerleşkesinde, 5 Şubat akşamı yapılan “Felaketin Ardından: Festivalin Filmi” adlı belgeselin gösterimine, 11. Antakya Film Festivali’nin onur ödülü sahibi, sinema oyuncusu Meral Orhonsay, dönemin festival koordinatörü Atakan Metin, belgeselin yönetmeni Mehmet Ersöz ve yurttaşlar katıldı.

Yapımcılığını Foto Film Yapım’ın üstlendiği belgeselde, konteyner kentlerde düzenlenen festivalde sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü ve bölge halkının yaşam mücadelesi cesur bir anlatımla ele alınıyor.

‘HATAY HALKI KAHRAMAN’

Festival ruhunun içinde, yurttaşların gösterdiği dayanışmayı ve festivalden sonra yaşanan duygusal kırılmaların da tanıklarından izlenildiği belgesel, Hatay halkının yaşama ve topraklarına tutunma kararlılığını gözler önüne seriyor. Gazetemize konuşan belgeselin yönetmeni Ersöz, “Bu zamanda festival mi yapılır?” gibi soruların arasında yurttaşların üzerine çöken dramatik havayı birazcık da olsa dağıtmak için düzenlenen festivalin, ekibini ve Hatay halkını tebrik ettiğini belirterek “Bu önemli bir hafıza. Bu hafızayı biz kaydedelim dedik. Antakya’ya geldik ve bu belgesel ortaya çıktı” dedi. Zorlu şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan yurttaşlara “kahraman” dediğini vurgulayan Ersöz, “Hatay halkı kahramanca mücadele ediyor. O mücadeleyi kayda aldık. Umarım oradaki insanların sesini duyurabilmişizdir. Umarım etki yapabiliriz. Umarım bu felaketler bir daha yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

Ersöz, belgeselin bu aşamadan sonra festival yolculuğuna devam edeceğini dile getirerek konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Biz bu felaketleri kayda almak zorundayız. Bizim gibi insanların görevi bu. Yaşananları hafızada tutmakla yükümlüyüz.”