Yılın gişe savaşı: Oppenheimer mı, Barbie mi?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:11

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:11

Greta Gerwig ve Christopher Nolan'ın filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girecek. Barbie'nin renkli, neşeli dünyasıyla, ünlü atom fizikçisinin dramı yan yana gelecek. Asıl merak edilen konu ise hangi filmin gişede daha başarılı olacağı. Bu konu sinemaseverler tarafından tartışılırken, sektörel araştırmalara da konu oluyor.

Yayın öncesi film takibiyle ilgilenen bir araştırma web sitesi her hafta 2.000'den fazla kişiyle yaklaşan filmler hakkında anket yaptıklarını ve ardından "kritik ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlamak için verileri uzman analiziyle inceledikleri" iddia ediyor. Hem "Barbie" hem de "Oppenheimer" için gişe tahminleri içeren son raporlarına göre, "Barbie" Amerika gişesinde yaklaşık 45 - 55 milyon dolarlık bir açılış hasılatı elde edecek. "Oppenheimer"ın ise 30 - 35 milyon dolarlık bir açılış yapması bekleniyor. Her iki filmin de yaklaşık 100 milyon dolarlık yapım bütçesi var.

Diğer yandan filmlerin Amerika dışındaki pazarlarda nasıl tepki göreceği de toplam gişe başarısında çok etkili olacak.