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Margot Robbie ve Ryan Gosling'li Barbie'nin fragmanı yayımlandı

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı, Barbie ve Ken'in Barbieland'den gerçek dünyaya uzanan hikâyesinin anlatıldığı Barbie filminden yeni fragman yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 16:18
Margot Robbie ve Ryan Gosling'li Barbie'nin fragmanı yayımlandı
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Barbie ve Ken'in Barbieland'den gerçek dünyaya uzanan hikâyesinin anlatıldığı film Türkiye'de 21 Temmuz 2023'te vizyona girecek. Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Noah Baumbach ile birlikte kaleme aldığı Barbie filminden yeni bir fragman yayımlandı. Uğur Böceği (Lady Bird) ve Küçük Kadınlar (Little Women) gibi filmlere imza atan Gerwig'in yönetmenliğindeki film, Barbieland'de yaşayan farklı farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor. 

BARBİE FİLMİNİN KONUSU

Barbieland'de günlük yaşantısına dair ufak sorunlar yaşayan Barbie neler olduğunu öğrenmek için gerçek dünyaya gitmesi gerektiğini öğrenir. Los Angeles sokaklarında Barbie'ye eşlik eden Ken'in de dahil olduğu bu uzun macerada, ikili kendi dünyalarından olmayan birçok deneyime tanıklık ederler.

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in Barbie ve Ken'e hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda Emma Mackey, Michael Cera, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Hari Nef, Helen Mirren, Kingsley Ben-Adir, Dua Lipa, Ncuti Gatwa, Issa Rae, Nicola Coughlan gibi isimler yer alıyor.

 


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